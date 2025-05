Diogo Bordin sem palavras e a tremer. O frente a frente com o ‘Ex-namorado’ de Carolina Braga

Em pânico, Diogo Bordin revela conversa que teve com o ex-namorado de Carolina Braga. Surpreenda-se com as imagens

O namoro de Diogo Bordin e Carolina Braga foi colocado à prova na gala do Big Brother, deste domingo no dia 11 de maio. O anfitrião resolver pregar uma partida ao casal e colocou o ex-namorado da jovem na casa. Diogo entrou na casa para confrontar Diogo Bordin sobre as suas intenções com Carolina Braga. Na verdade tratava-se de um ator, que interpretou o papel de ex-namorado de Carolina.

Recorde-se que a relação de Carlina com o Ex terminou antes do programa começar.

Diogo mostrou-se em palavras e muito nervoso durante o encontro com o ‘ex-namorado’ de Carolina Braga, mesmo quando este lhe garantiu que estava ali para apoiar os dois.

Já Carolina Braga não queria acreditar e ficou completamente em choque ao perceber que o seu amado tinha estado frente a frente com o seu ‘ex’.