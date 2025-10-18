Sorridente, Diogo Bordin surge ao lado de mulher famosa e declara-se: «Uma pessoa incrível»

Diogo Bordin ficou conhecido pela sua participação no Big Brother 2025 e pela história de amor que viveu ao lado de Carolina Braga. Os dois decidiram seguir caminhos diferentes cá fora, mas o modelo brasileiro continua em Portugal, e até já conheceu algumas figuras públicas do país.

Recentemente, Diogo Bordin surgiu numa fotografia ao lado da cantora Ágata, que é um ícone da música popular portuguesa. «Um jantar simpático com gente bonita», escreveu a cantora, na legenda desse mesmo retrato. O ex-concorrente do Big Brother também não ficou indiferente: «Foi um prazer conhecer a voz que ouvi tantas vezes nesse últimos meses! Uma pessoa incrível!»

Veja aqui o registo:

Esta não é a primeira vez que Diogo Bordin e Ágata se encontram. Os dois já jantaram na companhia de Cláudia Jacques e António Leal e Silva. Veja aqui a foto: