Gabriel Sousa já está a ferver com este concorrente do Big Brother. Mas não é o único

Diogo Bordin é o nome mais falado. O concorrente chegou ao Big Brother 2025 e abalou a internet. O seu nome já é tendência de pesquisa. Gabriel Sousa, ex-concorrente do Big Brother e do Desafio Final, também não ficou indiferente.

«Na minha altura não havia nada disto», escreveu Gabriel Sousa, acrescentando emojis de fogo.

Também Francisco Monteiro já tem o nome de Diogo Bordin na ponta da língua. «A primeira pergunta para este programa: quem é que não vai sentir amor à primeira vista?», escreveu o vencedor do Big Brother 2023 e também comentador do programa.

Diogo Bordin dançou com uma das maiores estrelas de Hollywood.

O concorrente está a ser muito falado, não só por ser um sucesso nas redes sociais, mas também graças à sua carreira de sucesso como modelo internacional. Diogo Bordin, o homem que todos falam, já dançou com uma das maiores estrelas de Hollywood.

O concorrente do Big brother 2025, de 37 anos, protagonizou uma campanha publicitária ao lado de Penélope Cruz. O momento está viral nas redes sociais.

Diogo Bordin também esteve lado a lado com Gisele Bündchen, uma supermodelo brasileira considerada uma das mais bem-sucedidas e influentes do mundo. Conhecida pelo trabalho com as maiores marcas de moda, incluindo Chanel, Victoria’s Secret, Dolce & Gabbana e Louis Vuitton.