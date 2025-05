O romance que deu que falar. Diogo Bordin já namorou com cantora muito famosa

Diogo Bordin já era uma cara conhecida antes de entrar no Big Brother 2025. O modelo brasileiro, de 37 anos, já participou, inclusive, num reality show italiano. Como tal, a vida de Diogo há muito que suscita o interesse dos fãs. E há muito que é notícia. O concorrente, que agora está apaixonado por Carolina Braga, já manteve um relacionamento com uma cantora famosa que deu que falar. Diogo Bordin manteve uma relação com a cantora brasileira Gabriela Melim.

Percorra a galeria para ver as melhores imagens da cantora Gabriela Melim, que em tempos conquistou o coração de Diogo Bordin.

Neste momento, Diogo Bordin está apaixonado por Carolina Braga, que também é concorrente no Big Brother 2025. Os dois apaixonaram-se na casa mais vigiada do País.

As outras relações mediáticas de Diogo Bordin

O modelo participou no reality show Are You The One – Itália, uma experiência televisiva marcada por fortes emoções e dinâmicas amorosas intensas.

Diogo Bordin embarcou na experiência e, prontamente, fez 'match' com Marta Salerno. Os dois foram protagonistas de um dos matches mais surpreendentes da temporada. A tatuadora italiana não passou despercebida ao público, já que contava com metade do corpo coberto de tatuagens e uma atitude irreverente. Marta Salerno destacou-se não só pelo visual arrojado, mas também pela ligação imediata com Diogo.

No entanto, foi outra concorrente que mexeu com o coração de Diogo Bordin. Neste mesmo programa, o concorrente conheceu e, posteriormente, apaixonou-se por Aurora Lanigra. O sentimento que nutriam era mútuo, e os concorrentes chegaram mesmo a namorar.