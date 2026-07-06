Pensava ter encontrado o amor no Big Brother, mas mudaram-lhe os planos. Hoje nunca esteve tão apaixonado

Entrou num dos reality shows mais vistos da televisão portuguesa e foi dentro da casa que viveu uma história de mor. Apesar de tudo indicar que o romance teria futuro cá fora, a realidade acabou por seguir um caminho diferente. Hoje, porém, o ex-concorrente voltou a sorrir e não esconde a felicidade ao lado de uma nova companheira.

Falamos de Diogo Bordin, um dos rostos mais acarinhados do Big Brother 2024. Durante a participação no programa da TVI, apaixonou-se por Carolina Braga - que também já refez a vida amorosa - e o casal conquistou muitos fãs. No entanto, após o fim da experiência televisiva, a relação não resistiu e os dois acabaram por seguir caminhos separados.

Meses depois, Diogo voltou a encontrar o amor. O modelo vive agora uma relação com Leah Wolf e ambos têm partilhado vários momentos de cumplicidade nas redes sociais, mostrando que atravessam uma fase particularmente feliz.

As fotografias publicadas pelo casal falam por si. Entre viagens, passeios, abraços e trocas de carinho, Diogo e Leah surgem sempre muito próximos, deixando transparecer a forte ligação que construíram.

As publicações têm sido recebidas com entusiasmo pelos seguidores, que não escondem a satisfação por verem o ex-concorrente novamente apaixonado. Nos comentários, multiplicam-se as mensagens de apoio e os votos de felicidade para o casal.

Depois de uma relação mediática que nasceu dentro da casa mais vigiada do País, Diogo Bordin parece ter reencontrado a estabilidade sentimental longe das câmaras. E, ao contrário do que aconteceu no passado, o romance com Leah Wolf tem sido vivido de forma natural, mas sem deixar de partilhar alguns dos momentos mais especiais com quem o acompanha nas redes sociais.

Tudo indica que esta nova etapa está a ser vivida intensamente e as imagens apaixonadas que ambos continuam a publicar são a maior prova de que o amor voltou a sorrir a Diogo Bordin.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja tudo.