Diogo Bordin toma decisão importante quanto a Luís Gonçalves e o vídeo já está viral

No Big Brother, Diogo Bordin tomou uma decisão que envolve Luís Gonçalves e informou a namorada, Carolina Braga. O concorrente garantiu que não vai «gastar mais energia» com o colega, nem «alimentar» ou tentar «expor» a forma de ser dele, porque já viu que não vale a pena.

«Depois de hoje eu simplesmente não me importo. Vou coexistir com ele aqui, mas não vou mais gastar energia com ele, não vou mais alimentar nada, tentar expor nada, tentar mostrar nada», começou por referir o concorrente, em conversa com Carolina no quarto.

Diogo acrescentou: «O que tinha que ser visto já foi visto, então prefiro fazer isso de outra forma. Já que ele não ouve, não faz sentido falar para ele. Vou falar quando me for perguntado, não por ele, porque ele não ouve. Se em três meses ele não ouviu, não vai ouvir agora e eu não vou gastar mais energia com isso».

Veja a conversa em baixo:

