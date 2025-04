O inesperado aconteceu no Big Brother: Diogo Bordin surpreende ao impor-se perante Luís Gonçalves

O ambiente aqueceu esta manhã na casa do Big Brother 2025. Numa conversa marcada pela tensão e por opiniões divergentes, Diogo Bordin saiu em defesa de Igor Rodriguez, após duras críticas por parte de Luís Gonçalves. O momento rapidamente se transformou num confronto direto entre os concorrentes, com diferentes perspetivas sobre o que é – ou não – considerado uma "humilhação" nas dinâmicas do jogo.

Tudo começou quando Luís desvalorizou uma série de provas e situações propostas pelo Big Brother, como andar com um ovo na cabeça ou tomar banho com uma concha de água quente, considerando-as simples formas de "desenrascar". Já Tomé Cunha e Diogo Bordin discordaram, classificando essas mesmas situações como humilhantes, sobretudo quando usadas de forma repetida e sem contexto lúdico.

A tensão subiu ainda mais quando Tomé recordou um episódio entre Adrielle Peixoto e Igor Rodriguez, no qual a concorrente chamou Igor de “planta” de forma menos simpática. Para Tomé e Diogo, a forma como Adrielle abordou o colega foi desrespeitosa e sim, "humilhante". Luís, por outro lado, minimizou o impacto, afirmando que não viu a situação da mesma forma.

Foi neste momento que Diogo Bordin decidiu intervir de forma mais assertiva, alterando ligeiramente o tom de voz e dirigindo-se diretamente a Luís: “Se tivesse sido o Manuel Rodrigues a fazer isso... já te sentirias ofendido”, atirou. E rematou com firmeza: “A partir do momento em que alguém se sentiu ofendido, nós estamos errados.”

Veja o momento no vídeo, em baixo.

Apesar da tentativa de mediação, Luís manteve a sua posição, insistindo que tudo faz parte do jogo e que cada concorrente deve saber adaptar-se às adversidades impostas pelo Big Brother.

Este episódio volta a levantar questões sobre os limites do entretenimento dentro da casa mais vigiada do país: até onde vai o jogo... e onde começa a humilhação?