De luto! Diogo Bordin desfeito em lágrimas após receber notícia avassaladora: «Morreu do nada»

17:47
TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

10:18
Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim»
06:57

Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim»

10:18
Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora»
06:57

Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora»

10:17
Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?»
06:57

Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?»

10:17
Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão
06:57

Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão

10:15
Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade»
06:57

Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade»

10:08
Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9»
06:25

Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9»

10:07
Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa
06:25

Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa

10:04
Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega»
01:41

Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega»

12:06
Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços»
04:18

Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços»

11:58
Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca»
02:10

Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca»

11:52
Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator
06:58

Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator

11:51
Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?»
06:58

Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?»

11:36
Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...»
04:13

Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...»

11:36
Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa»
04:13

Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa»

11:35
Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda
04:13

Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda

10:08
O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story

O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story

19:00
Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

21:21
Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: "A nossa família está a aumentar"

Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar”

20:00
"Houve beijo?": Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber

“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber

19:17
Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:41
Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro

Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:40
De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:29
Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral

Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral

17:49
Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples

Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples

De luto! Diogo Bordin desfeito em lágrimas após receber notícia avassaladora: «Morreu do nada»

  Secret Story
  Hoje às 11:50
De luto! Diogo Bordin desfeito em lágrimas após receber notícia avassaladora: «Morreu do nada» - Big Brother

Diogo Bordin foi surpreendido com uma notícia muito triste enquanto viajava para Barcelona. O ex-Big Brother 2025 perdeu alguém muito especial.

Diogo Bordin está de luto. O finalista do Big Brother 2025 viajava para Barcelona quando recebeu uma notícia avassaladora: morreu um dos seus grandes amigos. 

«Hoje, o mundo ficou menos claro e gentil. Muito obrigado por seres um exemplo, Lu! Imensas saudades!», começou por dizer o modelo brasileiro, na legenda de duas fotografias que partilhou com o amigo, nos stories do Instagram.

«Estou um pouco triste hoje. Acabei de ficar a saber que um amigo meu - que eu achava que ia encontrar assim que chegasse ao Brasil - faleceu. Faz-nos pensar, não é? A vida é muito curta», adiantou.

Pode ver aqui a partilha: 

Mais tarde, Diogo Bordin recorreu novamente àquela rede social e partilhou um vídeo em que se mostra lavado em lágrimas. «Já estou aqui em Barcelona. Queria aproveitar para deixar esta mensagem. Soube, a caminho, da morte do meu amigo. Foi uma viagem complicada. Gostava muito do Lu. Ele era um amigo. Um verdadeiro amigo. Ajudou-me muito, principalmente no ano passado. Era uma pessoa que sabia o que dizer na hora certa. Era uma pessoa feliz. Uma pessoa do bem. Ele morreu assim, do nada», disse.

«Não vou conseguir chegar a tempo do velório. Não vou conseguir chegar a tempo de nada. Nem sei o que dizer. Só que... a vida é muito curta. Queria estar lá agora para ir ao velório e encontrar-me com os amigos e a família dele», findou. 

Temas: Diogo Bordin Luto

