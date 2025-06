Passaporte carimbado! Descubra quem já tem lugar marcado na grande final do Big Brother

Passaporte para a final: x conquistou o passaporte para a final do Big Brother

A poucos dias da final do Big Brother, a competição dentro da casa mais vigiada do país está ao rubro — e já há um finalista confirmado. Diogo Bordin conquistou o tão cobiçado passaporte para a grande final, garantindo assim a sua presença na última etapa da competição e ficando cada vez mais perto do grande prémio. Durante a gala deste domingo, a tensão foi palpável entre os concorrentes e ao longo da noite dois concorrentes conquistaram dois lugares especiais para uma prova muito importante.

Relembre-se que, Diogo Bordin e Manuel Cavaco conquistaram o lugar na prova do passaporte para a final. Apesar da expulsão de Manuel Cavaco, a casa decidiu que Carina Frias será a concorrente a substituí-lo na prova. Todos sabiam que a noite traria uma reviravolta decisiva, mas ninguém imaginava quem sairia vitorioso numa prova dentro de água. Num jogo na piscina, Manuel Rodrigues, Diogo Bordin e Carina Frias lutaram pelo passaporte.

Diogo Bordin foi o concorrente que recebeu a melhor notícia das últimas semanas. Quando Cláudio Ramos e o Big Brother anunciaram o resultado, a emoção tomou conta do momento. Diogo Bordin explodiu de alegria e não conseguiu conter a emoção, visivelmente emocionado com a conquista.

A casa tem vivido dias intensos, marcados por confrontos, alianças e estratégias. A luta por um lugar na final é feroz, e a conquista deste passaporte representa uma vantagem clara nesta reta decisiva do jogo.

Agora, com o lugar garantido na final, Diogo Bordin prepara-se para enfrentar os últimos dias no jogo com os olhos postos na vitória. A contagem decrescente para a grande final já começou — e tudo pode acontecer!

