Derreta-se com esta galeria de Diogo Bordin, o concorrente do Big Brother que chegou para partir corações

Diogo Bordin é um nome que está já a captar todas as atenções. O modelo internacional, com uma carreira de sucesso, é um dos concorrentes do Big Brother 2025 e já foi apresentado por Cláudio Ramos.

Com milhares de seguidores nas redes sociais, Diogo tem 37 anos e é natural do Brasil. Já trabalhou com alguns dos maiores nomes da moda e do cinema, tais como Gisele Bündchen e Penélope Cruz.

Conheça Diogo Bordin, o modelo de sucesso que acaba de aterrar na casa mais vigiada do País.

Diogo Bordin. 37 anos, Brasil

Diogo nasceu no Brasil e, atualmente, divide a sua vida entre aquele país, Espanha e Itália. Chegou a estudar Engenharia Eletrónica, mas interrompeu o curso para se lançar como modelo internacional. No seu portfolio incluem-se campanhas para grandes marcas de roupa.

Gisele Bündchen e Penélope Cruz são alguns dos nomes com quem já contracenou em campanhas publicitarias. Em Itália participou no reality “Are you the one?”. Assume que gosta de desafios e que é uma pessoa muito competitiva.

Refere que esta é a altura certa para entrar no Big Brother português porque com o seu percurso de vida, que inclui viagens por todo o globo e várias relações amorosas, ganhou experiência e maturidade. Ferramentas que, acredita, o poderão levar à vitória.

