Já saiu mais um ranking de popularidade: Estes são os concorrentes mais e menos gostados pelo público

Concorrente do Big Brother, que foi escolhido pelo público, arranca suspiros por onde passa e já contracenou ao lado de uma atriz de renome

Músculos e mais músculos. O que tem Diogo Bordin de especial? O bonitão do Big Brother que parou Portugal

Ficamos a conhecer mais um ranking de popularidade do Big Brother 2025.

Conheça os concorrentes mais e menos gostados pelos portugueses.

A página oficial de Instagram do Big Brother já divulgou mais um ranking de popularidade desta edição. Diogo Bordin continua a aparecer em primeiro lugar, à semelhança da semana passada, reunindo 66% de aprovação do público, contra apenas 34% de reprovação.

O modelo internacional que é neste momento o mais amado pelo público que votou na sondagem, captou todas as atenções graças à sua beleza e até foi apelidado de «bonitão» da casa.

Para completar o pódio, em segundo lugar, tal como na semana passada, está Luís Gonçalves e em terceiro Sara Silva, que subiu face ao ranking passado em que ocupava a quinta posição.

Do lado oposto do ranking, Nuno Brito mantém-se como o concorrente menos gostado pelo público, com apenas 20% de aprovação, contra 80% de reprovação. Igor Rpdriguez e Manuel Cavaco também ocupam o fim da tabela.

Veja o ranking completo:

1º Diogo

2º Luís

3º Sara

4º Erica

5º Carolina

6º Carina

7º Adrielle

8º Micael

9º Manuel Rodrigues

10º Solange

11º Lisa

12º Manuel Cavaco

13º Igor

14º Nuno