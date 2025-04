De muito popular ao último lugar: Está revelado o Ranking de Popularidade

Ranking ao rubro! Diogo Bordin mantém-se no topo da popularidade no Big Brother 2025, mas é Luís Gonçalves quem está a conquistar corações. A subida para 2.º lugar mostra que o jogo está longe de estar decidido.

Diogo Bordin mantém-se no topo da popularidade no Big Brother 2025, mas é Luís Gonçalves quem está a conquistar corações. A subida para 2.º lugar mostra que o jogo está longe de estar decidido. De favorito a último lugar! Nuno Brito, que brilhou na casa de vidro com 66% dos votos, caiu para o fim do ranking.

O Big Brother revelou esta quinta-feira, 17 de abril, através do Instagram, o quarto ranking de popularidade dos concorrentes. Diogo Bordin continua a dominar as preferências do público, mantendo-se firme no 1.º lugar da tabela.

Comparando com a semana anterior, registam-se algumas mudanças no pódio. Luís Gonçalves subiu para a 2.ª posição e Érica Reis mantém-se no 3.º lugar.

O top 5 fica completo com Tomé Cunha na 4.ª posição e Sara Silva em 5.º. Seguem-se Carina Frias (6.º), Micael Miquelino (7.º), Carolina Braga (8.º), Inês Vilhalva (9.º) e Lisa Schincariol (10.º).

Nas posições mais baixas do ranking estão Solange Tavares (11.º), Manuel Rodrigues (12.º) e Igor Rodriguez (13.º). Os três concorrentes menos votados da semana são Adrielle Peixoto (14.º), Manuel Cavaco (15.º) e, pela primeira vez no último lugar, Nuno Brito (16.º).

Recorde-se que Nuno Brito foi o mais votado na casa de vidro, onde conquistou 66% das preferências do público. A sua queda para o fim da tabela está a gerar surpresa entre os seguidores do programa.

Nos comentários ao post partilhado pelo Big Brother, os fãs não se contiveram e mostraram apoio aos seus favoritos: «Luís sempre a subir! 🧗🏻‍♂️», «O jogo só começou quando entraste Luís, bora estamos contigo❤», «Gosto muito do Diogo, além de lindo parece ser boa pessoa!!!!! Mas pelo amor da santa, enquanto jogador?!!!!», «Eu gosto do Nuno, não compreendo este último lugar», e ainda «Não é como começa, é como acaba, bota lenha Luís 🔥».

