Participou num Big Brother há seis anos, enfrentou dificuldades e nunca mais apareceu. Hoje este ex-concorrente está de volta ao Big Brother All Stars

Diogo Cunha está de volta à televisão. O antigo concorrente do Big Brother 2020 é uma das caras que integram o elenco do Big Brother All Stars.

Aos 40 anos, Diogo Cunha, natural da Moita, prepara-se para regressar àquela que foi uma das experiências mais marcantes da sua vida. Em 2020, destacou-se pela personalidade calma, racional e ponderada, acabando por conquistar o segundo lugar naquela edição do reality show.

Seis anos depois, o regresso acontece num contexto muito diferente. Após a participação no programa, Diogo Cunha acabou por se afastar dos holofotes e da exposição pública, seguindo um percurso mais discreto e longe da televisão.

Gestor de marketing digital e nómada digital, dedicou-se nos últimos anos a projetos profissionais fora do pequeno ecrã. Agora, volta ao universo dos reality shows com uma nova oportunidade para mostrar se a estratégia que o levou à final continua a resultar.

Uma fase particularmente difícil

O afastamento da televisão aconteceu depois de um período particularmente complicado na vida de Diogo Cunha.

Em janeiro de 2025, o antigo concorrente foi convidado do programa Goucha, onde abriu o coração sobre os problemas que enfrentava. Na altura, admitiu estar a atravessar uma fase marcada pela depressão, pelo isolamento e por dificuldades financeiras.

Diogo Cunha chegou também a abordar pensamentos muito negativos, assumindo que chegou a ponderar pôr termo à própria vida, embora nunca tenha tido coragem para o fazer.

A conversa com Manuel Luís Goucha ficou ainda marcada pela partilha de outras dificuldades vividas depois da passagem pelo Big Brother 2020. O ex-concorrente contou que se deixou deslumbrar pela exposição e pela fama, chegando a envolver-se com álcool e drogas.

Um desgosto amoroso

A vida pessoal também sofreu com o período conturbado. Durante a entrevista, Diogo Cunha falou sobre uma relação amorosa que terminou de forma dolorosa. «Fui um noivo abandonado no altar», contou, recordando um dos momentos que mais o marcou.

Depois do reality show, Diogo Cunha acreditava que a televisão poderia abrir portas para concretizar o sonho de se tornar ator. Apesar das oportunidades que surgiram, o percurso acabou por não corresponder às expectativas e as dificuldades profissionais contribuíram para o cenário financeiro delicado que atravessava. Na altura, chegou mesmo a assumir que «a conta continua a zeros».

Veja aqui a entrevista completa:

Um novo começo na televisão

Apesar das dificuldades, Diogo Cunha procurou reconstruir a vida e encontrar novos caminhos. Entre os projetos desenvolvidos, conta com uma plataforma digital ligada à saúde mental, além de um projeto próprio onde partilhava o quotidiano enquanto se descrevia, de forma irónica, como um «famoso pobre».

Na entrevista de janeiro de 2025, deixou também claro que estaria disponível para voltar a participar num reality show. Esse desejo concretiza-se agora. Depois de anos mais afastado da exposição pública.

Se em 2020 ficou a um passo do prémio, em 2026 regressa determinado a escrever um final diferente na sua história no reality show.