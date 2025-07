A reação arrepiante de Pipoca Mais Doce à morte de Diogo Jota

Noticia trágica: Ana Garcia Martins, conhecida como “Pipoca Mais Doce”, mostrou-se profundamente abalada nas redes sociais com a morte inesperada de Diogo Jota.

Reflexão emotiva: A comentadora do Big Brother refletiu sobre o impacto da tragédia, destacando a dor da família e a injustiça da perda prematura.

A inesperada morte do futebolista português Diogo Jota, na madrugada desta quinta-feira, 3 de maio, após um grave acidente de viação, abalou o país e levou várias figuras públicas a reagirem nas redes sociais. Entre elas, a ex-comentadora histórica do Big Brother, Ana Garcia Martins, mais conhecida como «Pipoca Mais Doce» mostrou-se profundamente abalada: «Absolutamente chocada».

Em declarações emocionadas, Ana contou como recebeu a notícia:«Só me apetece chorar. Estava na RFM quando a nossa jornalista diz ‘morreu o Diogo Jota’ e fiquei imediatamente chocada. Não era um daqueles jogadores de que me lembrasse com frequência, mas a tragédia é tão grande, tão insuportável, que é impossível não ficar assim, com este sentimento de injustiça, de choque, até de medo. Foi ele, podia ser qualquer um de nós que anda na estrada, ninguém está livre.»

A Pipoca Mais Doce refletiu ainda sobre o impacto pessoal da tragédia: «É tudo horrível. Dois irmãos super jovens, um pai de três filhos mínimos, ontem estava a partilhar vídeos felizes do casamento e hoje não sobra nada, só uma dor incalculável. Não consigo parar de pensar naqueles pais, naquela mulher, naquelas crianças, nos amigos, nos colegas… que encontrem forças para superar isto.»

Diogo Jota, avançado do Liverpool e uma das figuras emergentes do futebol português, faleceu aos 28 anos, num acidente ocorrido em Espanha, notícia que causou comoção nacional.

