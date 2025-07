As reações de choque à morte do futebolista Diogo Jota num trágico acidente

As reações à morte de Diogo Jota num acidente de viação em Espanha multiplicam-se. O mundo do futebol está em choque com a tragédia. Vários ex-concorrentes também já lamentaram esta tragédia

O futebol português está de luto. Diogo Jota, avançado do Liverpool e internacional por Portugal, faleceu aos 28 anos na sequência de um violento acidente de viação em Zamora, Espanha. A informação foi avançada esta quinta-feira, 3 de julho, pelo jornal espanhol Marca.

O acidente ocorreu no quilómetro 65 da A-52, junto ao município de Palacios de Sanabria. Diogo Jota seguia no automóvel com o irmão, que também perdeu a vida. Testemunhas no local relataram que o veículo se incendiou após o embate, tendo as chamas atingido a vegetação nas imediações. O Corpo de Bombeiros de Rionegro del Puente esteve no local para controlar o fogo.

Diogo Jota havia-se casado recentemente, a 22 de junho, com Rute Cardoso, mãe dos seus três filhos. A tragédia acontece poucos dias depois da celebração familiar, mergulhando fãs, colegas e todo o desporto nacional num profundo estado de choque. Natural de Massarelos, no Porto, o avançado contava com 49 internacionalizações e 14 golos pela Seleção Nacional. Foi campeão da Premier League ao serviço do Liverpool na época 2024/25 e conquistou duas Ligas das Nações com Portugal.

A comunidade desportiva já começou a reagir à perda. Paulo Futre, que participou no Big Brother Famosos, escreveu nas redes sociais: «Devastado com esta notícia. Custa acreditar…»

Pedro Soá, ex-concorrente do Big Brother, também prestou uma sentida homenagem: «Partiste demasiado cedo. Obrigado por tudo o que deste à nossa seleção (…)»

Veja também:

Mães de Jéssica Vieira e Afonso Leitão ‘pegam-se’ em duras acusações após a separação dos filhos - Big Brother - TVI