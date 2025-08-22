Ex-concorrente conheceu o pai graças à participação na Casa dos Segredos: «Recebi uma mensagem dele na gala final»

Ao Minuto

15:30
Kina e Afonso Leitão mais próximos? Jéssica Vieira garante: «Ela agora quer paz» - Big Brother
07:04

Kina e Afonso Leitão mais próximos? Jéssica Vieira garante: «Ela agora quer paz»

15:16
Descontrolada, Kina chora por causa de Viriato: «Eu vou dormir para a casa de banho, eu não o vou aturar!» - Big Brother
02:41

Descontrolada, Kina chora por causa de Viriato: «Eu vou dormir para a casa de banho, eu não o vou aturar!»

15:13
Jéssica alerta Kina: «Já a vi chorar por causa deles. Eu quero que esteja bem e que não a façam de burrinha» - Big Brother
03:13

Jéssica alerta Kina: «Já a vi chorar por causa deles. Eu quero que esteja bem e que não a façam de burrinha»

15:06
Como nunca o viu! Viriato dá o 'grito do ipiranga' perante provocações de Afonso - Big Brother
01:33

Como nunca o viu! Viriato dá o 'grito do ipiranga' perante provocações de Afonso

15:05
Kina é «fã» dos 'CALE'? Viriato acha que sim e o clima azeda: «Estás a faltar ao respeito, é a minha dignidade» - Big Brother
04:15

Kina é «fã» dos 'CALE'? Viriato acha que sim e o clima azeda: «Estás a faltar ao respeito, é a minha dignidade»

14:56
Jéssica implacável com o 'ex'... e não deixa nada por dizer: «Diz que não joga comigo, mas joga» - Big Brother
02:57

Jéssica implacável com o 'ex'... e não deixa nada por dizer: «Diz que não joga comigo, mas joga»

14:52
Jéssica enerva-se com Afonso e manda tacada: «Odeio que tentem alterar a verdade» - Big Brother
03:42

Jéssica enerva-se com Afonso e manda tacada: «Odeio que tentem alterar a verdade»

14:39
A 'cusca' da casa volta a atacar: Miranda tenta ouvir a conversa do almoço de nomeados - Big Brother
01:39

A 'cusca' da casa volta a atacar: Miranda tenta ouvir a conversa do almoço de nomeados

14:36
Jéssica desfaz-se em elogios a vencedor do Big Brother: «Amava aquele homem, e quero conhecê-lo» - Big Brother
01:18

Jéssica desfaz-se em elogios a vencedor do Big Brother: «Amava aquele homem, e quero conhecê-lo»

14:34
Concorrentes aproveitam o almoço de nomeados para revelarem quem acha que sai - Big Brother
03:34

Concorrentes aproveitam o almoço de nomeados para revelarem quem acha que sai

13:00
A ouvir atrás das portas! Catarina Miranda 'espia' conversa privada dos colegas - Big Brother
01:29

A ouvir atrás das portas! Catarina Miranda 'espia' conversa privada dos colegas

12:32
Catarina Miranda assume 'relação' com Afonso, mas leva barra: «Estás comigo? Mas o que é que nós temos?» - Big Brother
01:47

Catarina Miranda assume 'relação' com Afonso, mas leva barra: «Estás comigo? Mas o que é que nós temos?»

12:27
«O meu problema contigo não é o Afonso»: Miranda tenta justificar-se a Jéssica, mas acabam aos gritos - Big Brother
02:41

«O meu problema contigo não é o Afonso»: Miranda tenta justificar-se a Jéssica, mas acabam aos gritos

12:17
Jéssica confronta Miranda: «Tu detestas-me. O que tens comigo tem um nome, e chama-se Afonso» - Big Brother
02:01

Jéssica confronta Miranda: «Tu detestas-me. O que tens comigo tem um nome, e chama-se Afonso»

12:11
Miranda faz aviso a Ana: «Tu vais ficar mal na fotografia!» - Big Brother
00:48

Miranda faz aviso a Ana: «Tu vais ficar mal na fotografia!»

12:11
Gritos e ataques pessoais! Ana não poupa Miranda: «Hás-de me explicar o teu sentido de amizade» - Big Brother
05:55

Gritos e ataques pessoais! Ana não poupa Miranda: «Hás-de me explicar o teu sentido de amizade»

12:11
Miranda dispara contra Ana: «Tenho pena de ti» - Big Brother
05:55

Miranda dispara contra Ana: «Tenho pena de ti»

12:04
Afonso tece duras críticas a Ana e o clima aquece: «Faço exatamente o que a tua amiga faz!» - Big Brother
02:50

Afonso tece duras críticas a Ana e o clima aquece: «Faço exatamente o que a tua amiga faz!»

11:47
Inédito! Afonso rasga Miranda: «Quem conta um conto, acrescenta um ponto. Tu adoras...» - Big Brother
00:59

Inédito! Afonso rasga Miranda: «Quem conta um conto, acrescenta um ponto. Tu adoras...»

11:42
Afonso não poupa Viriato: «Acho que tu estás interessado na Ana» - Big Brother
02:02

Afonso não poupa Viriato: «Acho que tu estás interessado na Ana»

11:39
Afonso aproveita dinâmica para atacar Kina: «Anda com mentiras, a dizer que se passam coisas» - Big Brother
00:36

Afonso aproveita dinâmica para atacar Kina: «Anda com mentiras, a dizer que se passam coisas»

11:38
Avó Fonfon chega à casa e distribui farpas! A primeira visada foi Ana: «Tudo o que é demais, enjoa» - Big Brother
01:11

Avó Fonfon chega à casa e distribui farpas! A primeira visada foi Ana: «Tudo o que é demais, enjoa»

11:34
Vem aí uma banda 'made in' Big Brother Verão? Conheça as 'Las Patchangaz': e já têm um fã - Big Brother
02:15

Vem aí uma banda 'made in' Big Brother Verão? Conheça as 'Las Patchangaz': e já têm um fã

10:45
A atrair boas energias: Ana e Kina começam a manhã com ritual de meditação e incensos - Big Brother
00:59

A atrair boas energias: Ana e Kina começam a manhã com ritual de meditação e incensos

10:41
Afinal, qual a relação de Afonso Leitão com Daniela Santos? Marcelo esclarece - Big Brother
06:25

Afinal, qual a relação de Afonso Leitão com Daniela Santos? Marcelo esclarece

Ex-concorrente conheceu o pai graças à participação na Casa dos Segredos: «Recebi uma mensagem dele na gala final»

  • Big Brother
  • Hoje às 11:30
Ex-concorrente conheceu o pai graças à participação na Casa dos Segredos: «Recebi uma mensagem dele na gala final» - Big Brother

Ainda se lembra de Diogo Luís? Ele entrou na Casa dos Segredos 6 com o segredo «nunca conheci o meu pai e estou à procura dele», e acabou mesmo por o encontrar. Saiba tudo.

Diogo Luís tinha 25 anos quando participou na Secret Story – Casa dos Segredos 6, emitida em 2016. Entrou com o segredo «nunca conheci o meu pai e estou à procura dele» e, esta quinta-feira, 21 de agosto, esteve no Dois às 10 a recordar essa participação.

«Eu entrei com dois propósitos. O primeiro propósito era encontrar o meu pai, que era o meu segredo, e aconteceu, graças a Deus», começou por dizer.

Diogo Luís recordou o reencontro: «Recebi uma mensagem dele, no dia da gala final. E ele, pronto, disse que viu o programa, que não queria aparecer na televisão e queria estar privadamente comigo e conhecer-me, para explicar o que aconteceu, ouvir também o que é que eu já sabia, e o que é que já tinha acontecido. Marcámos um encontro e, mal o vi, disse: 'ele é o meu pai, não preciso de teste de ADN, ele é a minha versão mais velha'».

Hoje em dia, Diogo mantém uma relação muito próxima com o pai: «É uma relação muito próxima e com a família paterna também».

«É difícil explicar isto. Parecia que já tinha estado na minha vida, só que não. O meu pai e a minha família paterna são muito parecidos comigo ou eu com eles e eles também me receberam com muito calor. Passado é passado. Não guardo nada, não sou rancoroso», finalizou.

Veja aqui o vídeo do momento:

 

