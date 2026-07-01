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Diogo Maia quebra silêncio sobre Eva Pais e dá pormenores sobre conversas fora da casa: «Tentei falar com ela»

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Diogo Maia quebra silêncio sobre Eva Pais e dá pormenores sobre conversas fora da casa: «Tentei falar com ela» - Big Brother

Após a polémica que marcou a sua passagem pela Casa dos Segredos 10, Diogo Maia voltou a falar sobre o passado com Eva Pais.

Depois da polémica que envolveu a sua participação na Casa dos Segredos 10, Diogo Maia segue a viver a relação com Ariana Miranda. O futebolista entrou no reality show numa relação com Eva Pais, mas acabou por terminar o namoro durante o programa, quando percebeu que estava a criar uma ligação emocional com Ariana. O envolvimento entre os dois desenrolou-se ainda dentro da casa e sob a atenção de Eva, tornando-se um dos temas mais comentados da edição.

Mais recentemente, Diogo recorreu às redes sociais para responder a perguntas dos seguidores e acabou por ser confrontado sobre se ainda existe contacto com a ex-namorada.

«A única vez que eu tentei entrar em contacto com a Eva foi quando saí da casa para – como vocês sabem nós morávamos juntos - perguntar-lhe se eventualmente faltava alguma coisa, porque na altura eu devolvi as coisas dela», explicou, acrescentando que não obteve resposta por parte da vencedora da décima edição do reality.

Mesmo sem qualquer comunicação entre ambos, Diogo afirma não existir qualquer conflito e fez questão de deixar uma mensagem pública: «Espero que a Eva esteja bem, desejo-lhe tudo de bom».

 

Temas: Diogo Maia Ariana Miranda Eva Pais

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