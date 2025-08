Beatriz Prates torna tudo público: Diogo Marcelino mantinha duas relações em simultâneo?

Diogo Marcelino e Mafalda Diamond seguem juntos e muito apaixonados, depois de uma ligação especial que cresceu durante o programa Dilema da TVI. Agora, Beatriz Prates, que era muito amiga e tinha uma ligação especial e próxima com Diogo Marcelino, veio dar um murro na mesa. No Dois às 10, Cláudio Ramos e os comentadores presentes em estúdio vieram revelar que a enteada de Toy veio clarificar porque se afastou de Diogo Marcelino. «Que o Diogo brincou com ela e ao mesmo tempo com a Mafalda», afirmou Gonçalo Quinaz. Também Cláudio Ramos relatou: «O que ela disse foi que se deixou de dar com o Diogo porque lhe pareceu que ele estava a alimentar uma relação com ela e com a Mafalda».

Beatriz Prates cortou assim relações com Diogo Marcelino. Já Diogo Marcelino e Mafalda Diamond aproximaram-se ainda mais e neste momento vivem uma relação de amor.

Cinha Jardim revelou que já testemunhou o amor dos dois: «Uma relação muito boa entre os dois».

