Depois de Sofia Sousa, Jéssica Maria, Mafalda Diamond... o "pinga-amor" dos realities soma “nova conquista”: o Big Brother All Stars

Diogo Marcelino tornou-se conhecido do público em 2013, quando participou na Casa dos Segredos 4. Onze anos depois, regressou como concorrente do Dilema e, ao longo de todos os realities em que participou, houve um assunto que esteve sempre presente: o amor. Foi isso que lhe conferiu a alcunha de "pinga-amor" dos realities. Esta noite, agarra uma nova aventura no Big Brother All Stars. Será que fará "jus" à alcunha?

Um triângulo amoroso logo à entrada

O concorrente entrou descomprometido na Casa dos Segredos 4, mas, em poucas semanas, acabou por protagonizar um triângulo amoroso que deu muito que falar, ficando dividido entre Sofia Sousa e Maria Joana Krappen.

Um historial amoroso feito de reality shows

A relação com Sofia Sousa foi das mais mediáticas, tendo sido iniciada ainda dentro da Casa dos Segredos 4 e retomada mais tarde, já fora da casa. Já o relacionamento com Maria Joana Krappen começou logo após o fim da mesma edição do programa.

Entretanto, o finalista da Casa dos Segredos 4 deixou-se encantar por Jéssica Maria: os dois chegaram a conviver num outro reality show da TVI, "A Quinta: O Desafio". Mais uma vez, este romance também não durou muito tempo.

Já mais recentemente, Diogo Marcelino viveu um relacionamento inesperado com Mafalda Diamond, que terminou no verão de 2026. Em julho de 2026, surgiram ainda notícias de um novo amor, partilhado nas redes sociais.

Agora, no Big Brother All Stars, resta saber se o "pinga-amor" dos realities vai voltar a dar que falar por motivos do coração.