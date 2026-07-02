Afinal, ainda namoram? Diogo Marcelino quebra silêncio sobre a relação com Mafalda Diamond

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Diogo Marcelino e Mafalda Diamond estão oficialmente separados. Depois de terem surgido vários rumores sobre um suposto fim da relação, o ex-concorrente do Secret Story confirmou que o namoro chegou ao fim.

A revelação foi feita esta quinta-feira, 2 de julho. «Não, não namoro com a Mafalda. Estou sozinho», revelou Diogo Marcelino, durante uma entrevista concedida ao repórter João Valentim, do Dois às 10.

Recorde-se que Mafalda Diamond e Diogo Marcelino estavam juntos desde 2024. A relação começou pouco tempo depois de os dois saírem do reality show da TVI O Dilema.

Os rumores sobre a alegada rutura começaram depois de ambos terem deixado de surgir juntos, e de terem apagado várias partilhas em casal nas redes sociais.