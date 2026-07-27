Após confirmar fim da paixão que começou num reality da TVI, este ex-concorrente mostra novo amor

Ao Minuto

11:34
Postura de Tatiana é o centro da dinâmica e a tensão com Ana Luísa aumenta: «Jamais faria o que fizeste comigo» - Big Brother
16:31

Postura de Tatiana é o centro da dinâmica e a tensão com Ana Luísa aumenta: «Jamais faria o que fizeste comigo»

11:21
Joana é a avózinha da casa e não deixa nada por dizer aos netinhos: «Fala e não entendemos nada» - Big Brother
18:13

Joana é a avózinha da casa e não deixa nada por dizer aos netinhos: «Fala e não entendemos nada»

10:51
Ventura explica “explosão” com Tatiana: «Mulheres que me tentam calcar, manipular, já me calei muitas vezes» - Big Brother
03:46

Ventura explica “explosão” com Tatiana: «Mulheres que me tentam calcar, manipular, já me calei muitas vezes»

10:45
Ariana e Diogo são tema no Big Brother Verão: «Nunca faria isso a outra mulher» - Big Brother
01:53

Ariana e Diogo são tema no Big Brother Verão: «Nunca faria isso a outra mulher»

10:43
Raquel sobre Tatiana: «Está a mexer com a dignidade de uma mulher». Ventura atira: «É muito perigoso» - Big Brother
04:47

Raquel sobre Tatiana: «Está a mexer com a dignidade de uma mulher». Ventura atira: «É muito perigoso»

10:32
Ana Luísa implacável com Tatiana: «Demasiado altiva, ela quer o programa para ela» - Big Brother
03:18

Ana Luísa implacável com Tatiana: «Demasiado altiva, ela quer o programa para ela»

10:12
Amor no ar: Mariana Sá e Miguel em carinhos matinais - Big Brother
01:12

Amor no ar: Mariana Sá e Miguel em carinhos matinais

01:57
Ventura fica fora de si e grita com Tatiana: «Não assumes a porcaria que fazes, tu não páras!» - Big Brother
01:21

Ventura fica fora de si e grita com Tatiana: «Não assumes a porcaria que fazes, tu não páras!»

01:53
Mariana Sá em confronto com Tatiana: «Posso falar?» (…) «Não ponhas palavras na boca que não existem» - Big Brother
01:10

Mariana Sá em confronto com Tatiana: «Posso falar?» (…) «Não ponhas palavras na boca que não existem»

01:47
Tatiana esclarece a Boris: «Em momento nenhum foi posta em causa a tua fidelidade, o teu casamento» - Big Brother
02:42

Tatiana esclarece a Boris: «Em momento nenhum foi posta em causa a tua fidelidade, o teu casamento»

01:44
Boris «triste» com o boato: «Pode aniquilar uma relação, eu sou casado, tenho filhos (…) é lamentável» - Big Brother
04:25

Boris «triste» com o boato: «Pode aniquilar uma relação, eu sou casado, tenho filhos (…) é lamentável»

01:38
João Ventura passa-se com Tatiana: «Estás a falar de um homem que é casado e tem filhos, cala-te!» - Big Brother
02:34

João Ventura passa-se com Tatiana: «Estás a falar de um homem que é casado e tem filhos, cala-te!»

01:25
Vanessa diz que boatos sobre Boris são «desnecessários, ridículos e ofensivos». A culpada assume-se e o caos instala-se - Big Brother
05:41

Vanessa diz que boatos sobre Boris são «desnecessários, ridículos e ofensivos». A culpada assume-se e o caos instala-se

01:06
Big começa cadeira quente a confrontar grupo sobre boato de Joana e Nuno. E a “culpada” já se acusou - Big Brother
06:54

Big começa cadeira quente a confrontar grupo sobre boato de Joana e Nuno. E a “culpada” já se acusou

00:56
Maria Botelho Moniz fecha Gala com notícia inesperada - Big Brother
01:29

Maria Botelho Moniz fecha Gala com notícia inesperada

00:55
Quem nomeou quem? Descubra quais foram as escolhas da semana - Big Brother
12:14

Quem nomeou quem? Descubra quais foram as escolhas da semana

00:50
"Fogo no parquinho"! Mariana Sá "denuncia" responsáveis pelo boato que envolve Vanessa e Boris - Big Brother
01:20

"Fogo no parquinho"! Mariana Sá "denuncia" responsáveis pelo boato que envolve Vanessa e Boris

00:49
Vanessa reage a boatos de interesse em Boris. E a mulher do concorrente vê tudo em estúdio - Big Brother
02:36

Vanessa reage a boatos de interesse em Boris. E a mulher do concorrente vê tudo em estúdio

00:46
Com namorado fora da casa, Joana reage a boato que envolve Nuno - Big Brother
02:10

Com namorado fora da casa, Joana reage a boato que envolve Nuno

00:34
Íris avalia percurso na casa mais vigiada do País e admite: «Senti que ia sair» - Big Brother
02:08

Íris avalia percurso na casa mais vigiada do País e admite: «Senti que ia sair»

00:29
Sara decidiu e há um novo habitante na "Casa da Avó" - Big Brother
02:36

Sara decidiu e há um novo habitante na "Casa da Avó"

00:24
Um nomeado diretamente e um imune! Estas foram as escolhas da noite - Big Brother
05:07

Um nomeado diretamente e um imune! Estas foram as escolhas da noite

00:19
Há um novo líder da casa. Descubra quem venceu a prova - Big Brother
06:27

Há um novo líder da casa. Descubra quem venceu a prova

00:14
Ana Luísa e Afonso aumentam prémio final. Saiba o valor atual - Big Brother
03:37

Ana Luísa e Afonso aumentam prémio final. Saiba o valor atual

00:10
A chorar e soluçar, Raquel fica sem chão com expulsão de Íris. E há outro concorrente inconsolável - Big Brother
02:48

A chorar e soluçar, Raquel fica sem chão com expulsão de Íris. E há outro concorrente inconsolável

Acompanhe ao minuto

Após confirmar fim da paixão que começou num reality da TVI, este ex-concorrente mostra novo amor

  • Big Brother
Após confirmar fim da paixão que começou num reality da TVI, este ex-concorrente mostra novo amor - Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Uma nova fotografia romântica está a dar muito que falar.

Depois de vários meses a viver uma fase mais discreta no que diz respeito à vida amorosa, um conhecido ex-concorrente da TVI voltou a dar que falar nas redes sociais. Uma simples fotografia partilhada nas últimas horas foi suficiente para assumir um novo amor. 

O protagonista é Diogo Marcelino, ex-concorrente do Secret Story, que parece ter voltado a encontrar o amor depois de ter confirmado o fim da relação com Mafalda Diamond.

Através de uma storie publicada no Instagram, Diogo mostrou um momento íntimo com uma mulher cuja identidade optou por não revelar. Sem qualquer legenda ou explicação, a imagem acabou por dizer mais do que mil palavras.

Na fotografia, o antigo concorrente surge muito próximo da alegada companheira, enquanto ambos partilham uma ostra. A troca de olhares e a proximidade entre os dois deixam transparecer uma cumplicidade tipicamente associada a um casal.

Embora Diogo Marcelino não tenha feito qualquer anúncio oficial, a publicação foi interpretada pelos seguidores como uma forma discreta de assumir que voltou a estar apaixonado.

Recorde-se que o ex-concorrente viveu uma relação com Mafalda Diamond, romance que nasceu no universo dos reality shows da TVI e que conquistou muitos fãs. No entanto, a história de amor chegou ao fim, tendo ambos seguido caminhos distintos.

Agora, tudo indica que Diogo Marcelino iniciou uma nova etapa na sua vida sentimental. Para já, mantém o mistério em torno da identidade da mulher que surge na fotografia, mas a imagem já está a dar que falar e a despertar a curiosidade dos seguidores, que não ficaram indiferentes à cumplicidade demonstrada pelo casal.

Temas: Diogo Marcelino Mafalda Diamond

Fora da Casa

Mundo dos realities em choque! Um dos casais mais queridos anuncia separação: «Nunca imaginei»

Há 1h e 28min

A dias de fazer 36 anos, Marco Costa mostra o seu «melhor investimento» e surpreende: «A paz que me dá»

Há 2h e 3min

Marisa e Pedro Jorge namoram há oito anos e esta foto mostra como tudo começou: «Ainda me emociono»

Ontem às 20:06

Cristina Ferreira mostra imagens “escondidas” no telemóvel. E todos reparam numa com João Monteiro

Ontem às 19:57

Maria Botelho Moniz partilha registo íntimo fora do ecrã. E a companhia que escolheu conquistou a internet

Ontem às 18:54

É um dos comentadores mais conhecidos do País. Hoje chora morte de pessoa especial

Ontem às 18:39
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Em noite de dupla expulsão, saiba quem foi o segundo concorrente a abandonar a casa

Hoje às 00:05

Já não esconde! Jéssica Vieira publica primeira foto ao lado do novo amor

Ontem às 17:35

Novidade! Sete meses após serem pais, Rúben e Tatiana Boa Nova surpreendem todos: «queremos partilhar convosco»

Ontem às 18:02
01:29

Maria Botelho Moniz fecha Gala com notícia inesperada

Hoje às 00:56
02:53

Joaquim chega a estúdio e é recebido com confissão inédita de Maria Botelho Moniz

Ontem às 23:02
Ver Mais

Notícias

Após confirmar fim da paixão que começou num reality da TVI, este ex-concorrente mostra novo amor

Há 57 min

Mundo dos realities em choque! Um dos casais mais queridos anuncia separação: «Nunca imaginei»

Há 1h e 28min

A dias de fazer 36 anos, Marco Costa mostra o seu «melhor investimento» e surpreende: «A paz que me dá»

Há 2h e 3min

Em noite de dupla expulsão, saiba quem foi o segundo concorrente a abandonar a casa

Hoje às 00:05

Ana Luísa faz Curva da Vida e revela problema de saúde do filho João Gomes: «Estava cansada de o ver sofrer»

Hoje às 00:00
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
01:35

Relação com Raquel vista com bons olhos? Irmã de Nuno fala sem filtros: «Acho que não faz…»

7 jul, 18:46
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

Ousada e sexy! Após grande perda de peso, esta ex-concorrente mostra-se mais sensual que nunca

24 jul, 21:17
01:51

Vanessa não perdoa Joaquim e arrasa-o durante o almoço dos nomeados

24 jul, 19:51
03:42

Lavado em lágrimas, Joaquim não esconde a fragilidade pós confronto com João Ventura

24 jul, 19:49
03:23

Defende atrás e critica na cara. Sara usa estratégia de peso com Joaquim

24 jul, 19:43
02:54

Tenso. Boris e Miguel no centro da polémica com Sara: «O que seria...»

24 jul, 19:37
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Ao lado de companhia especial, Francisco Macau desabafa: "Percebemos demasiado tarde..."

Há 22 min

Apaixonada, Jéssica Vieira revela: "Estamos em lua de mel"

Há 31 min

"Big Brother Verão": Íris é expulsa... e Raquel fica devastada!

Hoje às 00:11

Ana Luísa, do "Big Brother Verão", recorda infância difícil: "Tinha muita vergonha"

Ontem às 23:59

"Big Brother Verão": novos nomeados... em plena gala!

Ontem às 22:39
Ver Mais Outros Sites