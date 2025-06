Diogo Marcelino surpreende David Diamond ao "pedir a mão" da filha Mafalda Diamond

Diogo Marcelino surpreende David Diamond ao "pedir a mão" Mafalda Diamond em tom de brincadeira durante celebrações de São João no Porto

Mafalda Diamond e Diogo Marcelino continuam a dar que falar com a sua relação, que começou oficialmente após a participação de ambos no Dilema, reality show de verão transmitido pela TVI entre julho e setembro de 2024. Desde que assumiram publicamente o namoro, têm sido frequentes os momentos românticos e bem-humorados partilhados por ambos nas redes sociais, para deleite dos fãs.

Na noite desta segunda-feira, 23 de junho, o casal marcou presença nas tradicionais festas de São João, no Porto — cidade natal de Mafalda — e protagonizou um momento especial e divertido ao lado do vencedor do Dilema, David Diamond, que rapidamente chamou a atenção dos seguidores.

Durante a celebração, ao som da música popular “A Mão da Sua Filha”, dos Marotos da Concertina, Diogo Marcelino surpreendeu ao encenar um pedido simbólico ao pai de Mafalda, David Diamond — que também participou no Dilema e acabou por vencer o programa. No vídeo partilhado nas redes sociais, é possível ver Diogo ajoelhar-se de forma teatral enquanto a letra da canção ecoava: “Oh meu senhor/Quero pedir a mão da sua filha/Aquela que o senhor concebeu/Quero pedir a mão da sua filha/Porque ela a mim o resto já me deu”.

A encenação provocou risos entre os presentes. Diogo chegou mesmo a segurar a mão do sogro, numa tentativa bem-disposta de obter uma resposta formal ao “pedido”. No entanto, perante o silêncio de David — que se manteve impassível, em tom de brincadeira —, Diogo acabou por o abraçar, arrancando gargalhadas e tornando o momento ainda mais descontraído.

Este episódio reforça o espírito leve e cúmplice que tem marcado a relação de Mafalda e Diogo, e também a proximidade entre o casal e a família da jovem. A cumplicidade entre Diogo e David, em particular, tem sido alvo de elogios por parte dos seguidores, que continuam atentos a cada novo episódio da história de amor que nasceu no pequeno ecrã, mas que parece ter vindo para ficar na vida real.