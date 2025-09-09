Mafalda Diamond mostra vídeo hilariante das férias com Diogo Marcelino

Mafalda Diamond e Diogo Marcelino estão a viver dias de felicidade e cumplicidade. O casal, que se conheceu em O Dilema, voltou a conquistar os seguidores com um reels cheio de humor, onde partilham momentos únicos das férias que passaram juntos.

O vídeo é composto por vários clipes gravados durante a viagem e cada um deles mostra situações caricatas protagonizadas por Diogo Marcelino, sempre com uma legenda divertida escolhida por Mafalda. O resultado foi uma compilação descontraída que deixou os fãs rendidos.

Entre as situações destacadas no reels, Mafalda enumerou: «1. Partilha involuntária de comida», «2. Roupa no chão», «3. Pelo menos uma criança feliz», «4. Fruta apanhada no meio do caminho», «5. Figurinhas em público» e, para terminar, «6. Uma condução impecável do namorado que quer enjoar a namorada».

Os clipes, que mostram desde momentos de pura diversão, arrancaram gargalhadas dos fãs. Rapidamente, a caixa de comentários encheu-se de elogios à espontaneidade de Diogo e à forma como Mafalda brinca com as pequenas particularidades da vida a dois.

Veja o vídeo aqui:

Recorde-se que os dois ex-concorrentes começaram a aproximar-se durante a participação em O Dilema e, após o programa, confirmaram o namoro. Agora, vivem uma relação assumida e mostram, através destas partilhas, que estão cada vez mais apaixonados, sem nunca perder o sentido de humor.