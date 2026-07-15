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Acusado de ter um relacionamento com uma ex-concorrente, esta cara da TVI apresenta finalmente a nova namorada

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Acusado de ter um relacionamento com uma ex-concorrente, esta cara da TVI apresenta finalmente a nova namorada - Big Brother
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Diogo Afonso surpreendeu os seguidores ao revelar o seu novo amor.

Diogo Afonso surpreendeu os seguidores ao revelar uma novidade na sua vida pessoal. O ex-concorrente do Secret Story recorreu ao Instagram para apresentar oficialmente a nova namorada: Sara Olim, Personal Trainer.

O jovem partilhou alguns registos ao lado da companheira, deixando claro que vive atualmente uma fase feliz no campo amoroso. A relação já era comentada pelos fãs, mas foi agora que Diogo Afonso decidiu dar um passo em frente e tornar o romance público.

A novidade surge depois de, nos últimos tempos, o nome do ex-concorrente ter sido associado a algumas figuras conhecidas. Durante a participação no Secret Story, chegaram a surgir rumores de uma possível aproximação a Daniela Santo, sua colega de casa no reality show. Na altura, ambos fizeram questão de negar qualquer envolvimento amoroso, garantindo que existia apenas uma relação de amizade.

Mas Daniela Santo não foi o único nome apontado. Também Juliana Leão chegou a ser associada a Diogo Afonso, com os fãs a especularem sobre uma possível relação entre os dois. No entanto, nunca foi confirmado qualquer romance.

Agora, Diogo Afonso coloca fim às especulações e mostra estar apaixonado por Sara Olim, com quem decidiu partilhar esta nova etapa da sua vida. A apresentação pública da namorada marca assim uma nova fase para o ex-concorrente, que parece ter encontrado o amor longe dos holofotes dos reality shows.

Temas: Diogo Pestana Namorada

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