Ainda se lembra de Diogo Reffóios Cunha? Ex-concorrente do Big Brother 2020 está doente e partilha tudo

Diogo Reffóios Cunha, ex-concorrente do Big Brother 202'0, recorreu às redes sociais para partilhar o estado de saúde com os seus seguidores. O finalista do BB2020 confessou que enfrenta um novo problema de saúde.

«Agora, estou doente. O que até é bom (...) É sinal de que o meu corpo está a reagir. Por norma, é assim que funciono: quando estou emocionalmente fragilizado, fico depois doente. Desta vez, são dores de cabeça, de garganta e mudanças bruscas de temperatura», começou por dizer.

«Um pico de febre que já está a ser combatido com cocktail de medicação e sopas. Muitas sestas a suar e frio até aos ossos. Não olho mais de lado, porque me doem os olhos», completou.

Veja aqui a partilha: