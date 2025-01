Última hora! Quase venceu o Big Brother e foi abandonado no altar... Veja aqui quem foi o ex-concorrente!

Dificuldades financeiras: Diogo Reffóios Cunha revelou que já ficou sem dinheiro diversas vezes, incluindo momentos em que teve de trabalhar como influencer com um dente partido devido à falta de recursos.

Na tarde desta quarta-feira, 29 de janeiro, o ex-concorrente do Big Brother 2020, Diogo Reffóios Cunha, foi o convidado de Manuel Luís Goucha. Durante a conversa, o segundo classificado da edição recordou as dificuldades que enfrentou após a sua participação no Big Brother, desabafou sobre os seus momentos de frustração e dura instabilidade financeira: (...) fiquei sem dinheiro na minha vida.»

Questionado por Manuel Luís Goucha sobre os últimos quatro anos, Diogo Reffóios não escondeu as dificuldades que atravessou: «Complicado é sempre todos os dias, mas desde que acorde, e esteja sol, durante o dia vou me construindo...» revelou o ex-concorrente, ao contar o seu processo de autoconstrução, apesar dos desafios.

O apresentador quis saber também sobre como o ex-concorrente tem lidado com a sua «bolha» social e familiar, ao que Diogo respondeu que o apoio da família tem sido essencial para se manter forte: « Amor, carinho e solidariedade da minha família, e isso é o mais importante» afirmou emocionado.

Quando Goucha em tom brincalhão perguntou sobre a sua vida amorosa, Diogo não poupou detalhes: «Ui, fui uma rock star, não se esqueça. Obviamente que encontrei uma miúda, muito sexo... e depois pumba, fui um noivo abandonado no altar», confessou, numa atitude descontraída.

Sobre a experiência de ser deixado no altar e o impacto financeiro disso, Diogo acabou por admitir que a situação abalou a sua estrutura emocional e financeira de forma brutal: «Foi mais uma das dez vezes que fiquei sem dinheiro na minha vida. Abalou-me completamente, mas tive de respirar», desabafou.

O ex-concorrente contou ainda um episódio que chocou tudo e todos: «Num dia, estava a comer uma batata, parti um dente, não tinha dinheiro e fui fazer um trabalho de influencer com um dente podre na boca», relatou, com humor, a dificuldade que enfrentou enquanto tentava reconstruir a sua carreira.

Diogo Reffóios revelou que, durante esse período, contactou várias agências de publicidade para tentar fazer alguns anúncios, pois estava realmente em uma fase muito difícil. Para resolver a situação do dente partido, pediu uma parceria ao médico dentista que costuma ir ao programa «Dois às 10».

No fim deste momento da conversa, Diogo Reffóios mostrou-se agradecido por ter superado todos esses desafios e pela força que recebeu da sua família.

