Diogo Trancoso emociona-se ao falar das suas restrições alimentares: «É uma batalha psicológica…»

VIRAL: Veja as reações dos concorrentes às restrições de Diogo Trancoso:«Só como batatas fritas e sopa da mãe»

Como é Diogo Trancoso fora do BB? Veja as fotos com mais estilo do fanático por batatas fritas

As primeiras palavras de Diogo Trancoso, após a expulsão! Veja aqui

Diogo Trancoso explica porque se inscreveu no Big Brother: «Nunca conheci ninguém como eu»

Os «novos» concorrentes que entraram na gala de 22 de outubro, estiveram a votação do público durante uma semana e, no último domingo, Diogo Trancoso foi o escolhido para abandonar o jogo.

Esta manhã, 31 de outubro, o ex-concorrente esteve presente no «Dois às 10» e falou sobre a sua prestação no programa. Cláudio Ramos questionou o convidado sobre o assunto polémico que foi bastante comentado, dentro e fora da casa: as suas peculiares restrições alimentares.

«Não é fácil» começou por contar Diogo, emocionado. O ex-concorrente da casa mais vigiada do país já tinha explicado as suas restrições, mas voltou a reforçar que só consegue comer batatas fritas e sopa com alimentos passados, feita especialmente pela mãe. Se comer algo para além disto, vomita.

«É uma batalha psicológica (...) Deixa fantasmas na cabeça» frisou o ex-concorrente, tendo acrescentado ainda que em muitos momentos da sua vida, optou por esconder esta condição, para evitar comentários desagradáveis.

Apesar de ter procurado ajuda de vários médicos, de diferentes especialidades, o ex-concorrente revela que nunca recebeu um diagnóstico concreto. Garante que nunca teve problemas de saúde causados pela sua alimentação.

«Nunca consegui uma solução», desabafou, emocionado.

Durante a sua permanência na casa do Big Brother foram vários comentários relativos às suas restrições alimentares. Cláudio Ramos aproveitou o momento para pedir desculpa, em direto, à mãe de Diogo Trancoso. «Só depois de o ouvirmos falar é que conseguimos perceber», disse o apresentador.

Veja os vídeos!