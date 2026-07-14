Eva Pais mostra-se com o namorado e fãs lançam farpa a Diogo: «Finalmente com um Amor ao nível dela»

Eva Pais voltou a mostrar que está a viver uma fase feliz da sua vida amorosa. A ex-concorrente recorreu às redes sociais para partilhar um conjunto de fotografias ao lado do namorado, o DJ Gamiix, assumindo, uma vez mais, o romance.

Nas imagens, o casal surge cúmplice e apaixonado, numa publicação que rapidamente conquistou a atenção dos seguidores.

Na caixa de comentários, multiplicaram-se as mensagens de carinho dirigidas ao casal. No entanto, houve um comentário em particular que acabou por dar que falar, por ser interpretado como uma indireta ao ex-companheiro de Eva, Diogo.

«Finalmente com um amor ao nível dela», escreveu um internauta, numa mensagem que não passou despercebida entre os fãs da jovem.

Apesar das reações, Eva Pais não respondeu ao comentário, limitando-se a partilhar os momentos de felicidade ao lado do DJ Gamiix, com quem vive atualmente um novo capítulo na sua vida amorosa.