Tensão máxima na cadeira quente: Monteiro no centro dos confrontos com Márcia e Hugo

Márcia sobre cadeira quente: «Acha que é estratégia do Francisco Monteiro para sobressair esta semana?»

Depois de uma gala fofinha, onde reinou o espírito natalício, os concorrentes começaram a cadeira quente de uma forma intensa e os confrontos foram subindo de tom, com Francisco Monteiro no centro das discussões, sobretudo com Hugo Andrade e Márcia Soares.

No começo da cadeira-quente percebeu-se que havia um ambiente hostil entre Francisco e Márcia – que na semana passada estiveram muito próximos - com Márcia a insinuar que o colega iria mudar novamente o seu registo no jogo: «Tem que deixar sobressair o verdadeiro Francisco…», afirmou.

Depois disso, Márcia criticou o facto de Francisco achar que «sabe o que os portugueses gostam» e por isso mudar de postura para o confronto e discussão: «Não entendo esta atitude depois da gala», disse. Monteiro atirou: «Esta lengalenga da Márcia…» e os dois entraram de novo em confronto.

Márcia apontou ainda as comparações de Francisco Monteiro a André Lopes e os dois discutiram novamente: «Não perde uma única oportunidade para se comparar ao André», disse Márcia, com os ânimos exaltados. «Baixa o tom!», pediu Francisco. «Eu falo como quiser», retorquiu Márcia.

Mas os confrontos com Márcia não foram os únicos. Também Hugo Andrade se mostrou revoltado com Francisco Monteiro, quando este criticou o facto de Hugo «falar nas costas» de Joana Sobral, numa altura em que há pouca gente na casa e os dois concorrentes são próximos um do outro.

«Não é uma questão de falar nas costas. O Francisco Monteiro está a pôr isto de uma forma que andamos aqui todos a falar nas costas. Além disso não é nada que seja assim tão relevante que eu tenha de ir gritar para a Joana», reagiu Hugo Andrade.

Hugo acrescentou: «Não ponhas as coisas nesse sentido, porque não foi isso que aconteceu». Monteiro respondeu: «Estás aí todo sentido, de uma opinião, acho que não falei mal de ti, estás a fazer um filme». Hugo atirou: «Tu metes as coisas de uma maneira que também te convém».

Mais à frente e propósito da mudança de postura de Francisco Monteiro, sugerida por Márcia, este insinuou que teria de mudar porque estava sozinho com os 4 colegas: «Finalmente estou com os 4, se eu não estiver assim então é para me enfiar no buraco», disse Monteiro.

Mais uma vez Hugo não gostou e apressou-se a intervir: «Estás com os 4, não sei o que queres dizer com isso. Não sei se é a cena dos grupos, se voltares a isso esquece. Eu nunca fiz grupos, nem sequer ponhas os 4 nisso, não queiras fazer isso agora», disse irritado.