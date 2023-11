Recorde as discussões mais intensas desta edição do Big Brother!

Os concorrentes desta edição do Big Brother protagonizaram vários momentos de tensão dentro da casa mais vigiada do país. A pouco mais de um mês até ao final do programa, recordamos as maiores e mais intensas discussões!

Francisco Monteiro e Zé Pedro estiveram envolvidos em várias situações polémicas. Recorde o momento em que Francisco Monteiro perdeu a paciência e se descontrolou com Zé Pedro Rocha no meio de mais uma acesa discussão: