Explicómetro: Lágrimas, insultos e ameaças! As últimas horas do Big Brother Verão foram as mais tensas de sempre

As últimas horas na casa do Big Brother Verão têm sido intensas e, sem dúvida, as mais polémicas desde o início desta edição. As discussões têm prevalecido e não há um concorrente que fique de fora.

Tudo começou na noite desta segunda-feira, 28 de julho, quando Bruno de Carvalho e Afonso Leitão se desentenderam e começaram a trocar insultos. Em paralelo, também Catarina Miranda e João Oliveira se envolveram numa forte discussão e a casa viu-se obrigada a intervir nas duas discussões.

Veja aqui o vídeo do momento de alta tensão que fechou a noite de segunda-feira:

Já hoje, terça-feira, dia 29 de julho, a tensão continuou, mas a estes quatro protagonistas juntaram-se Daniela Santos, Jéssica Vieira, Viriato Quintela e até Ana Duarte que, até ao momento, era uma das concorrentes mais pacatas da edição.

Mas vamos por partes: logo de manhã, enquanto os concorrentes treinavam o seu 'grito de guerra' (uma das missões dadas pelo Big), Bruno de Carvalho mandou Catarina Miranda calar-se e o clima ferveu. «Cala-te vai assar a...», atirou, usando uma palavra obscena (Veja o vídeo abaixo).

Mas a tensão com o ex-presidente do Sporting continuou... mas mudou o antagonista. Pouco tempo depois, Eduardo Ferreira elogia a postura de Bruno de Carvalho na casa e Afonso Leitão não concordou e criticou as escolhas do bombeiro. O 'ex' de Liliana Almeida insurgiu-se de imediato: «É melhor não falares de mim, já tens o meu aviso. Não fales para mim porque vais ficar vermelho... vai falar assim com os teus pais, avós e tios, mas não fales comigo».

Depois, é Viriato Quintela que atira 'achas para a fogueira' e parte ao 'ataque' a Afonso Leitão. «Tu és vergonhoso, és uma vergonha, arranja uma profissão», atirou.

Nisto, Bruno de Carvalho diz algo muito sensível que envolve os pais de Afonso Leitão e Catarina Miranda insurge-se na defesa do amigo. «Os teus pais não abortaram?», atirou o ex-dirigente do clube de Alvalade.

Caos instala-se entre Bruno de Carvalho e Catarina Miranda: a concorrente acaba em lágrimas

Depois deste momento, o confronto estala entre de Bruno de Carvalho e Catarina Miranda. Os temas são diversos, mas as acusações mais fortes surgem quando o ex-presidente começa a chamar Miranda de «parasita» e começa a fazer acusações e insinuações sobre o corpo da concorrente. «Anda aqui de sutiã e cuecas, a mostrar-se às pessoas. É o nível desta pessoa. É uma mulher parasita», revela.

As reações de quem assiste e da própria Catarina Miranda são impagáveis. No final, a concorrente de Almeirim acha que Bruno passou um limite, e é perentória com o concorrente. «Cavaste a tua sepultura. Não tenho mais nada para dizer», atira.

Depois deste tema, a casa entra em confronto e os concorrentes disparam uns contra os outros. Catarina Miranda não aguenta e desaba em lágrimas. Veja o vídeo do momento tenso:

Com Catarina Miranda lavada em lágrimas e com todos os concorrentes aos gritos, Jéssica Vieira vê-se obrigada a dar um murro na mesa. «Mas está tudo maluco?», questionou a concorrente, já muito exaltada.

Daniela Santos chora baba e ranho 'nos braços' de Jéssica Vieira

Pouco tempo depois, os protagonistas da discussão mudam e João Oliveira e Daniela Santos desentendem-se a sério. Isto porque o concorrente acusa a bailarina de ser «falsa» para com Jéssica Vieira e de não ter agido bem ao esconder ao máximo a ligação verdadeira que tinha com Afonso Leitão. A concorrente acaba por assumir que tem mesmo um relacionamento com o ex-paraquedista e que «não foi só ir para a cama».

João Oliveira insiste que a concorrente agiu mal com Jéssica Vieira a Daniela Santos perde as estribeiras. Aos gritos, a bailarina põe os pontos nos i's e não deixa nada por dizer. Veja as imagens:

Já na cozinha, Bruno de Carvalho acusa Daniela Santos de «ter dado em cima dele» cá fora e a concorrente perde a paciência. Afirma até que o ex-presidente é que lhe fazia «cenas de ciúmes» e garante que Afonso Leitão é testemunha dessas mesmas mensagens.

Mais tarde, na piscina do Big Brother Verão, Daniela Santos desabafa com Ana Duarte e com Jéssica Vieira sobre as críticas que tem recebido. A concorrente não conteve as lágrimas e exaltou-se, ameaçando expor tudo o que se passou entre ela, Afonso Leitão e Bruno de Carvalho cá fora. «O Bruno agora puxa por mim, eu vou ter de falar. Não vou continuar sem me defender (...). Hoje vou ter de falar, deem-me um confessionário hoje que vai tudo a eito! A narrativa toda que querem criar, eu completo-a! A mim não me pintam como vilã outra vez», atira.

Desfeita em lágrimas, a concorrente recebe apoio de Jéssica Vieira. «Não me metam como vilã porque eu não sou vilã! Deem-me um confessionário! Eu nunca fui nada disto», acrescentou Daniela.

Veja o momento:

Depois deste momento tenso, Bruno de Carvalho e Afonso Leitão voltam a 'pegar-se' no intenso bate-boca e há novas ameaças. «Vem cá, leitãozinho, encosta-te a mim que eu dou-te», atirou o concorrente mais velho. O ex-paraquedista reagiu: «Se me tocares com um dedo cá dentro ou lá fora, eu nunca mais saio de casa».

Já ao início da tarde, a grande protagonista de uma acesa discussão foi inesperada: Ana Duarte perdeu a paciência com Viriato Quintela, e tudo porque o concorrente está sempre a frisar que ela «está há pouco tempo na casa». O clima aqueceu e a concorrente acabou mesmo lavada em lágrimas. Veja o vídeo:

