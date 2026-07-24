Disfarçar a barriga e empinar o bumbum? Esta ex-concorrente tem a dica perfeita para arrasar em roupa justa

Joana Albuquerque está sempre impecável nos seus looks e revelou agora o segredo para disfarçar todas as imperfeições quando usa vestidos justos.

Nas redes sociais, a vencedora do Big Brother - Duplo Impacto partilhou um vídeo em que mostra os calções modeladores que usa sempre que usa roupa mais justa. A melhor parte: pode adquiri-los a um preço acessível com um código promocional que a própria disponibiliza.

Trata-se de uma peça que cinta a silhueta, sem se tornar desconfortável e sem apertar. Além de disfarçar a barriga, ainda empina o rabiosque e deixa o corpo muito mais esculpido.

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