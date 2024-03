Irmão de Bruno Savate mostra-se confiante: «Acredito que vai ser o justo vencedor…»

Daniel, irmão de Bruno Savate, esteve esta manhã no «Dois às 10». O familiar mostrou-se orgulhoso da participação do concorrente no Big Brother – Desafio Final e confiante na vitória.

Daniel começou por referir que “há sempre incerteza” quanto à possibilidade de vitória. Contudo, apontou sem dúvidas à vitória do nortenho.

«Do fundo do coração, acredito que vai ser desta vez que o Bruno vai ser o justo vencedor de um Desafio Final», garantiu o familiar de Savate.

O irmão do concorrente comentou ainda a amizade de Savate e Noélia e falou na hipótese de ser Noélia a vencedora: «Eu vou ficar triste, mas tenho a certeza absoluta que o Bruno vai ficar contente com a Noélia», explicou.

Recorde-se que, pela primeira vez, o desfecho do jogo será dividido em duas fases: a meia-final, que será transmitida no sábado, dia 16, e a grande final, domingo, 17 de março.

Os grandes Finalistas desta edição do Big Brother são: