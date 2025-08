Domingos Terra está completamente irreconhecível! Veja o novo look que está a dar que falar

Domingos Terra surpreendeu tudo e todos com uma transformação de visual arrojada. Conhecido pelos seus cabelos compridos, o ex-concorrente de O Triângulo decidiu dar um corte radical ao estilo… e o resultado está a dar que falar!

A mudança foi revelada através das redes sociais, durante a celebração do seu 33.º aniversário, num momento especial ao lado da companheira, Isa Oliveira, e do filho do casal, Duarte Maria, que completa um ano este mês. O novo look do aniversariante não passou despercebido: Domingos surgiu com o cabelo bem mais curto, num visual fresco e moderno.

Nos comentários, os elogios multiplicam-se. «Esse corte de cabelo ficou muito bem», escreveu um dos seguidores.

Veja agora, na galeria, todas as imagens da transformação que está a conquistar a internet.

Lembra-se de Domingos e Isa n'O Triângulo?

Domingos Terra e Isa Oliveira conheceram-se em 2023, quando ambos participaram no reality show O Triângulo, conduzido por Cristina Ferreira.

A química entre os dois começou desde cedo e os ex-concorrentes acabaram por não se conseguirem resistir. Dentro da casa, acabaram por iniciar um relacionamento, que continuou cá fora e que deu frutos.

Recorde aqui um dos momentos do casal na casa mais vigiada do país: