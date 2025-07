Fazem um reality fora da casa e mexem com tudo. As avós explosivas de Catarina Miranda e Daniela Ventura

Avós em chamas : D. Rosário e Maria Rita, avós de concorrentes do Big Brother, tornaram-se estrelas fora da casa graças à sua defesa apaixonada das netas.

As avós das concorrentes Catarina Miranda e Daniela Ventura tornaram-se figuras incontornáveis fora da casa do Big Brother, protagonizando momentos de grande impacto e polémica que continuam a agitar o público.

D. Rosário, avó de Catarina Miranda, ficou especialmente marcada por uma discussão histórica em direto com Cláudio Ramos durante uma gala do Big Brother 2024. Revoltada com a forma como a neta era criticada, D. Rosário não hesitou em manifestar a sua indignação, recusando-se a ouvir o apresentador e criando um momento de tensão que rapidamente se tornou inesquecível na história recente dos reality shows portugueses.

Posteriormente, a avó pediu desculpas no programa «Dois às 10», mas o episódio ficou para a memória dos fãs. Ora veja aqui o momento marcante:

Já Maria Rita, avó de Daniela Ventura, destacou-se pela sua presença constante e defesa ferrenha da neta, especialmente após várias polémicas que envolveram Daniela, nomeadamente a sua relação conturbada com David Maurício. A sua frontalidade e dedicação ajudaram a moldar a narrativa em torno da concorrente, mostrando que o reality show não acontece só dentro da casa, mas também fora dela.

Este confronto de personalidades vai dar que falar já esta tarde na primeira emissão do Diário do Big Brother Verão, onde as avós se juntam para dar opinião. Tornaram-se um verdadeiro fenómeno, com debates acalorados e opiniões fortes que mantêm o público agarrado. D. Rosário e Maria Rita provam que, quando se trata de defender as netas, não hesitam em colocar tudo a abanar.

