Neto de ex-concorrente de reality show é morto a tiro pelo próprio pai

Uma tragédia sem precedentes abala a família de Duane Chapman, conhecido mundialmente como o protagonista do popular reality show “Dog the Bounty Hunter”. Segundo o site TMZ, o neto da celebridade, com apenas 13 anos, morreu depois de ser baleado pelo próprio pai.

As autoridades norte-americanas classificaram o caso como um “incidente isolado”, mas o choque causado pela notícia é profundo. A identidade da criança foi preservada pelas autoridades, que continuam a investigar o que levou ao fatídico acontecimento.

Duane Chapman tornou-se uma figura icónica da televisão norte-americana entre 2004 e 2012, ao liderar o reality show “Dog the Bounty Hunter”, exibido ao longo de oito temporadas. O programa seguia a sua vida e a da sua família enquanto caçadores de recompensas, localizando e entregando fugitivos da Justiça às autoridades.

Apesar da fama e sucesso televisivo, a vida de Duane Chapman tem sido marcada por vários episódios difíceis, incluindo a morte da sua esposa, Beth Chapman, em 2019, e, agora, este momento de dor profunda com a perda de um neto em circunstâncias tão trágicas.

A família ainda não fez declarações públicas sobre o caso, mas a comoção nas redes sociais tem sido intensa, com muitos fãs a enviar mensagens de solidariedade e pesar.