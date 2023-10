Dulce Pinto tenta adivinhar a aparência física do «Big» e Goucha dá pistas! Veja tudo aqui

Arrasou! Bruna Gomes deslumbra com um vestido de princesa por menos de 50 euros!

A gala do «Big Brother» deste domingo, dia 1 de outubro, foi recheada de surpresas e começou logo com uma expulsão. Dulce Pinto foi considerada pelos colegas como a «maior planta» da casa, e por isso, foi expulsa do programa. Depois, seguiu-se a expulsão de Rogério Parrot, por vontade dos portugueses.

Esta quarta-feira, a ex-concorrente esteve no «Goucha», onde começou por reagir à sua saída: «Achei que era uma falsa expulsão. Fiquei muito triste mais pelo lado de não ter a minha família cá. (...) Chorei muito. Desabei, chorei, porque foi um choque... Não estava à espera», recorda Dulce Pinto. A professora primária fala-nos do seu sonho de entrar num reality show e do encantamento que tem pela voz do «Big»: «É extraordinário... e sinto-me uma sortuda».

Ao fazer o balanço da sua participação no programa, a ex-concorrente fala-nos da experiência no anexo da casa: «Francisco Vale, André Lopes e o Hugo, foram os meus pilares que estiveram comigo desde o início, que me apoiaram principalmente na primeira semana, que foi a pior de todas», revela.

Depois, a ex-concorrente recebe uma mensagem inesperada e muito especial da sua mãe que admite muito orgulho e carinho pela filha, e recorda algumas memórias da sua infância. No decurso da conversa, a TikToker admite que tinha receio de colocar a sua credibilidade em causa enquanto professora ao participar no programa: «Sabia que era um risco, mas acho que não nos podemos limitar por possíveis riscos (...) Eu sabia que não ia fazer nada que prejudicasse alguém e era um sonho meu... Não me iria perdoar se não o concretizasse», confessa.

Ainda, Goucha aborda o facto de se entender «Barbie» como sinónimo de futilidade, termo pelo qual é conhecida no TikTok, e questiona se esta não teme esse mesmo sentido. A ex-concorrente reage: «Não temo, porque acho que só vai pensar isso quem julgar sem me conhecer. Eu não me considero.», remata.

No final da conversa, a professora primária recorda as suas desilusões no campo das relações amorosas e diz-nos o que espera de um companheiro de vida.

