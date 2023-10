Encontrar o amor no Big Brother? Dulce Pinto faz revelação surpreendente: «Poderia acontecer com o…»

Dulce Pinto: As melhores fotos da professora primária/barbie fora do Big Brother

A gala do Big Brother deste domingo, 1 de outubro, foi recheada de surpresas e começou logo com uma expulsão. Dulce Pinto foi considera pelos concorrentes a «maior planta» da casa e, por isso, foi expulsa do Big Brother.

Esta segunda-feira, a ex-concorrente esteve no «Dois às 10», onde fez um balanço da sua participação no jogo e mostou-se abalada pela forma como saiu.

Dulce confessou que pensava que seria uma «falsa expulsão» e que, mesmo depois de já estar em estúdio, tinha esperança de regressar à casa: «Pensei mesmo. Mesmo depois de me sentar ao lado do Fábio ainda estava com esperança de que a Cristina dissesse – ‘Uma brincadeirinha’ – não foi, não aconteceu», disse.

«Estou muito triste. Não estava à espera», confessou Dulce.

«Havia alguém que você dissesse: ‘aquele rapazinho…’?», provocou Cláudio Ramos.

A resposta da ex-concorrente foi surpreendente: «Que pudesse ser, seria o André!», revelou Dulce.

«Porquê o André?», questionou Maria Botelho Moniz.

«Porque é educado, engraçado, moreno…», enumerou Dulce.