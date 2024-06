Dulce Pinto partilha fotografia ao lado de um finalista do Big Brother: «A melhor amizade que o BB me deu». Veja aqui!

As edições dos reality shows são sempre marcantes para todos os concorrentes. Não só pelas várias discussões polémicas que surgem na casa mais vigiada do País, mas também pelas amizades que ficam.

Foi o caso de Dulce Pinto e Hugo Andrade, ex-concorrentes do Big Brother 2023. Dulce Pinto recorreu às redes sociais onde partilhou uma fotografia ao lado do finalista desta mesma edição, num festival de verão: «Os anjos não vem do céu, vem de Lisboa. A melhor amizade que o bb me deu», escreveu.

Na caixa dos comentários surgiram vários elogios por parte dos fãs: «Duas pessoas queridas»; «Adoro vocês»; «Amizade sincera»; «A amizade é tudo», são alguns exemplos.