Expulsa do «Big Brother», Dulce responde o que fará a seguir! Veja aqui a resposta

Na gala de domingo à noite, Dulce Pinto foi a primeira concorrente a ser expulsa, por ser considerada pelos colegas como a maior «planta» da casa. Esta segunda-feira, a ex-concorrente esteve no «Dois às 10», onde fez um balanço da sua participação no jogo e mostrou-se visivelmente desiludida por ter abandonado a casa mais vigiada do país.

Após a conversa com Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, a digital influencer respondeu-nos a algumas questões, e começa por revelar como foi a sua primeira noite cá fora: «Fui dormir às sete da manhã, para acordar às oito, porque não resisti e estive nas redes sociais...». Quando questionada se faria alguma coisa diferente, caso tivesse a oportunidade de regressar à casa, a ex-concorrente afirma: «Não, ia continuar a ser eu, a defender o que eu acredito, falar quando acho que devo falar e quando sentir, acima de tudo, que devo falar, e a estar com as pessoas que me faziam bem e que vou levar para a minha vida», conclui.

A professora primária envia, ainda, uma mensagem para três pessoas «especiais» dentro da casa: «André, Hugo e Francisco Vale, para seguirem fortes, que vão fazer parte da minha vida (...) sinto-me sortuda por ter vivenciado esta experiência com eles, foram os meus pilares», remata.

Veja no vídeo abaixo a resposta à pergunta: «A primeira coisa que queres fazer é...»?