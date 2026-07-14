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Em sofrimento? Inês e Dylan partilham momento e fãs reagem: «Os vossos filhos vão ter…»

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Em sofrimento? Inês e Dylan partilham momento e fãs reagem: «Os vossos filhos vão ter…» - Big Brother
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Inês Gama e Dylan voltaram a encantar os seguidores nas redes sociais ao partilharem vários momentos juntos. A cumplicidade entre o casal não passou despercebida.

Inês Gama e Dylan marcaram presença no RFM SOMNII e fizeram questão de partilhar alguns dos melhores momentos do festival com os seguidores.

Nas imagens publicadas nas redes sociais, o casal surge em clima de grande cumplicidade, com destaque para uma fotografia em que Inês aparece às cavalitas de Dylan. A legenda não demorou a arrancar sorrisos.

«Acham que o Dylan estava em sofrimento nestas fotos? 😂»

A publicação rapidamente reuniu milhares de reações e comentários, com muitos fãs a elogiarem a relação dos dois e a destacarem a química evidente entre ambos.

Entre as mensagens deixadas na caixa de comentários, houve uma que acabou por chamar particularmente a atenção.

«Vocês são de facto muito lindos. Os vossos filhos vão ter uma genética rara. A dona Rosa vai ser uma avó muito babada. 😂❤️»

Recorde-se que Inês Gama e Dylan assumiram publicamente a relação há vários meses e, desde então, têm partilhado vários momentos a dois, conquistando o carinho dos seguidores com a cumplicidade que demonstram nas redes sociais.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Temas: Dylan Fonte Inês Gama

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