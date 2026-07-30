Separada de Dylan? De mala feita, Inês sai de casa: «E eu a pensar dar-lhe uma segunda oportunidade»

É oficial! Dylan Fonte pede Inês Gama em casamento: A novidade que parou a Internet e a foto do anel

Inês Gama e Dylan Fonte voltaram a surpreender os seguidores com uma publicação nas redes sociais, que levou muitos fãs a fazer uma dupla leitura do vídeo partilhado, que deu muito que falar.

Nas imagens publicadas no Instagram, a ex-concorrente do Secret Story surge de mala feita a abandonar a casa onde vive com Dylan. Este reage com uma aparente celebração, convencido de que a companheira foi embora e ela assiste a tudo do lado de fora.

No entanto, tudo não passa de uma encenação. Na legenda da publicação, Inês entrou na brincadeira e escreveu: "E eu a pensar dar-lhe uma segunda oportunidade 🥲 Mas graças às câmaras que colocaram na nossa casa vi a realidade 😂".

Dylan também não deixou escapar a oportunidade de alimentar a brincadeira. Na caixa de comentários, escreveu: "Finalmente somos livres", numa mensagem claramente em tom de gozo. O vídeo rapidamente gerou reações entre os seguidores, que perceberam tratar-se de um momento de humor entre o casal.

Apesar de o vídeo poder sugerir uma separação à primeira vista, a realidade é bem diferente. A relação entre Inês e Dylan continua sólida e atravessa uma fase feliz, depois de o jovem ter pedido a companheira em casamento.

O casal, que conquistou o carinho do público durante a participação no Secret Story, continua a partilhar regularmente momentos do seu quotidiano nas redes sociais, onde o humor é uma das marcas das suas publicações.

Desta vez, a brincadeira acabou por arrancar muitas gargalhadas aos seguidores, provando que, longe de qualquer crise, Inês e Dylan continuam cúmplices e divertidos, mantendo a relação "de pedra e cal".