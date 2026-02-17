Ao Minuto

Dylan está em Nova Iorque e há um pormenor na roupa que está a dar que falar e tem a ver com um vencedor do Big Brother

Dylan está em Nova Iorque e há um pormenor na roupa que está a dar que falar e tem a ver com um vencedor do Big Brother - Big Brother

De férias em Nova Iorque com Inês, Dylan partilhou uma nova imagem nas stories do Instagram que rapidamente chamou a atenção dos seguidores.

Depois da experiência no Secret Story - Casa dos Segredos 9, Dylan e Inês continuam inseparáveis e aproveitaram a viagem pelos Estados Unidos da América para conhecerem Nova Iorque.

O ex-concorrente recorreu às stories do Instagram para partilhar um registo descontraído da viagem. Contudo, mais do que o cenário nova-iorquino, houve um pormenor que captou a atenção de todos: Dylan surge a usar uma t-shirt da marca de Miguel Vicente, conhecido vencedor do Big Brother 2022, uma escolha que rapidamente gerou comentários e especulação nas redes sociais: «Trouxe a "Burn It" até NY».

Estará Dylan apenas a apoiar Miguel Vicente ou há uma aproximação que os seguidores ainda não conheciam? Certo é que, mesmo a milhares de quilómetros de Portugal, Dylan continua a dar que falar e desta vez, tudo por causa de um simples detalhe na roupa.

Percorra a galeria até ao fim para ver a fotografia

A viagem de Dylan Fonte e Inês Gama pelos Estados Unidos da América está a encantar os seguidores. Depois de dias intensos em Las Vegas e Los Angeles, o casal aterrou agora em Nova Iorque, uma das cidades mais icónicas do mundo.

Recorde que a viagem a Las Vegas foi oferecida a Dylan ainda durante a sua participação no reality show da TVI. O prémio foi conquistado numa prova durante uma gala e acabou por ganhar um novo rumo quando, em pleno direto, Dylan convidou Inês para o acompanhar. Na altura, os dois ainda não tinham iniciado uma relação e Inês mantinha um namoro cá fora, que viria a terminar em direto, dias depois.

Agora que chegou finalmente o grande momento de realizar a viagem de sonho, o casal não se ficou apenas pela cidade de Las Vegas. Prolongaram as férias em Los Angeles e agora, estão na cidade que nunca dorme, Nova Iorque.

Dylan Fonte Miguel Vicente

