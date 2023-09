Edmar Teixeira conta como soube da condenação do pai: «Telefonou-me no gozo…»

Edmar soube da condenação do pai através de telefonema: «Devia ter vergonha na cara... É um blog barato!»

Edmar Teixeira, ex-concorrente do Big Brother, esteve no programa «Goucha» da TVI esta segunda-feira e falou sobre todas as polémicas que envolviam o seu pai e contou como soube das acusações de tráfico de droga.

«Foi o Dioguinho, não sei como ele tem o meu número de telefone. É um blog barato, não é um site de notícias. Mas foi ele que me contou. Telefonou-me no gozo: ‘não tinhas ouvido que o Vitó foi preso?’», explicou.

Edmar Teixeira contou ainda que não quis ouvir mais o blog em questão: «Desliguei o telefone, ele continuou a telefonar, mas eu não queria falar com ele, não lhe queria dar entrevistas».

O ex-concorrente confessou que ficou magoado com as notícias sobre o pai e não acreditou logo: «Magoou e fiquei com vergonha também porque eu tenho uma carreira linda em Londres e eu estava sempre a pensar que isto pode destruir a minha carreira».

«Mas não acreditei, porque o meu pai pode ser o que seja, mas traficante nunca foi. Ele trabalhava muito, era padeiro, estava na sucata e sempre ganhou o dinheiro legitimamente. Nunca foi dessas pessoas», rematou.

