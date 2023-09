Parceria entre pai de Edmar e Vitó nasceu nas galas do «Big Brother»? Edmar esclarece

Edmar soube da condenação do pai através de telefonema: «Devia ter vergonha na cara... É um blog barato!»

Edmar Teixeira, ex-concorrente do Big Brother, esteve no programa «Goucha» da TVI esta segunda-feira e falou sobre todas as polémicas que envolvem o seu pai e contou como soube das acusações de tráfico de droga. Recorde-se que este processo envolve também Vitó, o companheiro de Sónia Jesus.

O convidado de Manuel Luís Goucha começa por dizer que se sentiu «chocado» quando recebeu a notícia e afirma: «Fiquei em choque... Ele não é um homem muito esperto, alguém o incentivou a fazer aquelas coisas!».

O pai de Edmar e o companheiro de Sónia Jesus, estiveram em prisão preventiva durante um ano, tendo surgido rumores que a sua «parceria» terá nascido nos bastidores do reality show, em plena gala de domingo à noite. «Arrependi-me tanto de ter entrado no "Big Brother 2020", porque assim ele não teria conhecido o Vítor (...) E foi nas galas! 100% foi nas galas! Eles estavam lá, falavam, o meu pai ia a casa deles...», afirma o ex-concorrente.

Apesar da relação entre Edmar e o pai «não ser das melhores», o organizador de eventos afirma que ficou «triste» por saber que o mesmo estaria na prisão e revela: «Ele telefonou para a minha irmã mais nova a chorar (...) Nenhum de nós o visitou. É um bocado feio, ele é o nosso pai. Eu queria estar o mais longe possível da situação, nem queria vir para Portugal».

Veja os vídeos em cima!