«Ela é louca, vai persegui-lo»: Sem rodeios, Eduardo Ferreira manda recado à mãe de Afonso Leitão

Na manhã desta terça-feira, 5 de agosto, no Big Brother Verão, Bruno de Carvalho, Eduardo Ferreira e Jéssica Vieira conversavam com Catarina Miranda sobre Afonso Leitão e foi então que esta confessou que os dois estão de costas voltadas. Nisto, Afonso Leitão junta-se à conversa e Dudu aproveita para deixar uma 'farpa' relacionada com a mãe do concorrente.

«A primeira coisa que vou fazer é ir ter com a tua mãe, juro, e vou dizer-lhe assim: “Salva aquele moço, vá buscá-lo”», atirou. «Eu é que vou dizer à mãe: “Vá buscá-lo, salve o rapaz, e fuja com ele para Espanha que aquela miúda é louca, ela vai persegui-lo”», reforçou.

Catarina Miranda reagiu de imediato: «Quando sair daqui, eu não falo mais para ele, nós não vamos falar mais». Eduardo Ferreira não ficou surpreendido com «Obrigado. E novidades?».

