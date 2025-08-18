As palavras de dor. Eduardo Ferreira está de luto com morte de colega

Portugal vive um momento de dor com a morte de um bombeiro num trágico acidente na Covilhã. Eduardo Ferreira, bombeiro de profissão e ex-concorrente do Big Brother Verão, mostrou-se em choque com a tragédia. Dudu deixou uma mensagem de condolências para a família. «Os meus mais sinceros sentimentos à família, amigos e a todos os bombeiros. Que encontrem conforto e força neste momento tão difícil», escreveu. «O nosso respeito e gratidão permanecem eternos», disse ainda. Eduardo Ferreira pertence à corporação de Braga.

Além do bombeiro que morreu, outros quatro ficaram feridos, um deles em estado grave. Os bombeiros deslocavam-se para um incêndio, onde iam combater as chamas.

