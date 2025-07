Surpresa: Foi o nome mais falado após a morte de Marco Paulo e agora entra no Big Brother Verão

Aconteceu há instantes e já não se fala noutra coisa: Eduardo Ferreira, mais conhecido como Dudu, foi apresentado como o novo concorrente do Big Brother Verão. Tudo aconteceu no Especial com Maria Botelho Moniz.

Eduardo Ferreira, de 40 anos, está pronto para trocar o quartel pela casa mais vigiada do país! Natural de Oliveira S. Pedro, uma pequena aldeia de Braga, Dudu é bombeiro de profissão e um pai dedicado, uma das conquistas que mais se orgulha na vida.

Define-se como "amigo do amigo", embora reconheça a teimosia como o seu maior defeito.

Com um lema de vida simples “viver o dia a dia”, Dudu entra na casa com uma missão clara: divertir-se, ser genuíno e conquistar os portugueses... mesmo que o seu maior medo, admite, seja precisamente o que possam pensar de si.

Conheça história que o liga a Marco Paulo:

Eduardo Ferreira, conhecido como Dudu, é bombeiro sapador em Braga e tornou-se conhecido por ter sido incluído no testamento de Marco Paulo, falecido em 2024. Recebeu 10% da herança do cantor, enquanto os outros herdeiros, Toni (compadre) e Marquinho (afilhado), ficaram com 45% cada.

A relação entre Dudu e Marco Paulo começou em 2021, após uma homenagem dos bombeiros de Braga que sensibilizou o artista. Desde então, mantiveram contacto, e Marco Paulo terá desenvolvido uma ligação próxima com Dudu.

Após a divulgação do testamento, surgiram reações da família biológica de Marco Paulo, que demonstrou surpresa com a decisão. Dudu optou por não comentar em detalhe, afirmando apenas que cumprirá o que lhe foi pedido.

Atualmente, o processo de partilhas está em curso e Dudu continua a exercer funções como bombeiro, mantendo-se discreto quanto ao mediatismo gerado.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens de Eduardo Ferreira e Marco Paulo.