Discotecas, segredos e cumplicidade: as noites de Marco Paulo e Dudu em Braga

Foi uma amizade que muitos desconheciam — e talvez por isso seja ainda mais especial. Nos últimos anos da sua vida, Marco Paulo encontrou em Eduardo Ferreira, o bombeiro bracarense agora concorrente do Big Brother Verão, um porto seguro e um ombro amigo.

A relação entre Dudu e Marco Paulo começou em 2021, após uma homenagem dos bombeiros de Braga que sensibilizou o artista. Desde então, mantiveram contacto, e Marco Paulo terá desenvolvido uma ligação próxima com Dudu.

Eduardo Ferreira, conhecido como Dudu, é bombeiro sapador em Braga e tornou-se conhecido por ter sido incluído no testamento de Marco Paulo, falecido em 2024. Recebeu 10% da herança do cantor, enquanto os outros herdeiros, Toni (compadre) e Marquinho (afilhado), ficaram com 45% cada.

Recorde, no vídeo em baixo, a entrada do bombeiro na casa mais vigiada do País.

Entre confidências e risos, Eduardo Ferreira recorda a noite que fez brilhar os olhos do cantor

Em pleno Norte do País, longe dos estúdios, palcos e câmaras, Marco Paulo descobriu uma outra vida — mais simples, mais livre — nos braços do amigo, como Eduardo Ferreira confidenciou numa conversa emotiva com Fábio Paim, dentro da casa da Malveira.

“Ele queria ir a uma discoteca e eu levei-o à Dona Rosa”, revela Dudu, com os olhos a brilhar.

Uma noite que ninguém soube (até agora)

Naquela noite, Marco Paulo realizou um dos seus sonhos por cumprir: dançar, rir e viver o ambiente noturno de uma discoteca, longe do olhar público. O espaço? Dona Rosa, em Braga — terra natal de Eduardo Ferreira e local onde se tornou evidente a cumplicidade entre os dois.

“Fui eu, ele, a Dona Elvira do restaurante e o Joaquim. Chegámos lá, havias de o ver. Parecia uma criança grande”, recorda Eduardo Ferreira, num misto de ternura e nostalgia.

O cantor, tantas vezes associado à imagem pública de elegância e sobriedade, deixou-se levar por uma noite de liberdade — uma pausa na batalha contra a doença e contra as exigências da fama.

"A alegria dele por uma coisa banal..."

Talvez seja isso que mais marcou Eduardo Ferreira: a capacidade de Marco Paulo se deslumbrar com o mais simples. E foi nessa simplicidade que encontrou espaço para ser apenas... homem. Amigo. Alguém que ainda tinha sonhos por viver, mesmo depois de uma vida cheia.

“Havias de ver a alegria dele por uma coisa normal, banal…”, confessa Eduardo Ferreira, com um sorriso entre a saudade e o orgulho.

Uma "segunda vida" longe da fama

Durante os seus últimos anos, Marco Paulo refugiou-se no Norte. Entre risos, petiscos e noites improvisadas, viveu momentos que não cabiam no ecrã. Momentos de liberdade, mas também de profunda conexão com quem o sabia escutar e cuidar, sem perguntas nem julgamentos.

E se o país se despediu de uma lenda da música portuguesa, Dudu continua a recordar, com o coração cheio, o amigo que sorria de forma pura e vibrava com cada minuto dessa “segunda vida”.

“São esses momentos que recordo com o Marco e que o fizeram viver.”

Veja a conversa na íntegra, no vídeo em baixo.

Dois dias após a morte do reconhecido cantor português, Eduardo Ferreira recorreu à sua página pessoal do Instagram para partilhar um vídeo de ambos. No registo, o bombeiro e o falecido artista aparecem a cantar juntos dentro do carro, num momento de pura cumplicidade.

Na legenda da publicação, pode ler-se: "Que Privilégio Meu Deus... Momentos Eternos". Os seguidores do agora concorrente do Big Brother Verão, encheram a caixa de comentários com mensagens de amor, força e elogios.

"Que bonito. Bons momentos! Boas lembranças", "Uma voz maravilhosa que será eterna", "Que lindos. E o Marco Paulo tão feliz", "Amizade sincera para a eternidade", entre outros.

Veja, em baixo, a publicação original.