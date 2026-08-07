Em lágrimas, Herdeiro de Marco Paulo revela o lado mais doloroso da herança. E o motivo não deixa ninguém indiferente

Eduardo Ferreira, ex-concorrente do Big Brother Verão 2025, voltou esta manhã a falar sobre um dos temas que mais o tem marcado desde que saiu do reality show: a herança de Marco Paulo. Em entrevista ao Dois Às 10, o bombeiro sapador não escondeu o desconforto que a situação lhe tem causado, dois anos depois de a polémica ter começado.

Sempre com uma vida discreta, Eduardo Ferreira viu tudo mudar em outubro de 2024, quando foi revelado como um dos herdeiros de Marco Paulo. Desde então, tem sido alvo de críticas, especulações e comentários constantes, numa polémica que continua a acompanhá-lo.

Em direto, o ex-concorrente desabafou com Cláudio Ramos sobre o peso que esta nova identidade lhe tem trazido: «O meu nome agora mudou é o herdeiro do Marco Paulo. Olha, vai ali o herdeiro do Marco Paulo. Dizem coisas que eu ouço muito mais e isso está-me a fazer também ficar muito tempo em casa agora isolar-me mais e h isso, isso a mim deixa-me um bocado triste.»

Mas é ao falar da família que o ex-concorrente se emociona verdadeiramente. Questionado sobre se está arrependido de ter conhecido Marco Paulo, Eduardo Ferreira foi peremptório: «Não, nunca, nunca. O Marco Paulo deu-me uma coisa para ser feliz.»